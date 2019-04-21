"غوغل" تحذف عددا كبيرا من التطبيقات يستخدمها الملايين

أعلنت شركة "غوغل" الأمريكية حذفها عدد كبير من التطبيقات، من متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي" العامل على نظام تشغيل "أندرويد"، يستخدمها الملايين.

وأشار موقع "جادجيت 360" التقني المتخصص إلى أن التطبيقات العاملة على نظام "أندرويد" تورطت في عمليات احتيال إعلانية واسعة النطاق.

© REUTERS / Lucy Nicholson فجأة… "غوغل" يغلق حسابات قنوات إيرانية

وأوضح الموقع بقوله إن تلك التطبيقات تتعمد أن يضغط المستخدم على إعلانات حتى عندما لا تعمل تلك التطبيقات على هواتف المستخدمين، ما يجعلها تستنزف البطارية وتستهلك البيانات الخاصة به.

وتستفيد تلك التطبيقات من منصات معروفة باستخدام تلك التقنية مثل "آد موب" أو "موبوب".

وجاءت أبرز التطبيقات التي تم حذفها تابعة لشركة "ديو غروب" الصينية التي كانت تدير في وقت سابق لمحرك البحث "بايدو".

وقالت إن أبرز تطبيق تم رصده بأنه يستهلك بطارية وبيانات المستخدم هو تطبيق "سيلفي كاميرا"، والذي تم تحميله نحو 50 مليون مرة.

New post (Google Removes Popular App From Play Store After Reported Large Scale Ad Fraud) has been published on SRKCITY — https://t.co/znUirjlM7n — SrkCity (@city_srk) April 18, 2019

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ورصدت "غوغل" نحو 5 آلاف تطبيق شهير تابعة للشركة الصينية على منصة "غوغل بلاي"، والذي نفذت علميات احتيال إعلانية واسعة النطاق، وتم تحميلها نحو 90 مليون مرة تقريبا، أبرزها تطبيقات مثل "أومني كلينر"، و"رام ماستر"، و"سمارت كوولر".

وأوضحت "غوغل" أن عمليات الاحتيال أيضا تورطت فيها تطبيقات أخرى مثل تطبيق "سامسونغ تي في ريموت كنترول"، الذي تم اكتشاف أنه يسجل أيضا الأصوات المحيط بالتليفزيون الذي يتم تفعيل التطبيق معه من دون علم المستخدم.