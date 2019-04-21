كبسولة فضائية أمريكية تحترق.. وناسا تحقق

احترقت كبسولة فضائية تابعة لشركة "سبيس إكس" الأمريكية، خلال إجراء اختبار على أحد محركاتها، في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة.

وأكدت الشركة "سبيس إكس" الأمريكية أن كبسولة فضائية تابعة لها عانت من "حالة شاذة" خلال اختبارات المحركات الروتينية في ولاية فلوريدا، بحسب فضائية cnbc الأمريكية

وتعود ملكية شركة سبيس إكس إلى رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، وهي شركة أمريكية خاصة، تهتم بصناعات تكنولوجيا الفضاء والرحلات الفضائية.

BREAKING: #SpaceX Crew Dragon suffered an anomaly during test fire today, according to 45th Space Wing. Smoke could be seen on the beaches.



"On April 20, an anomaly occurred at Cape Canaveral AFS during Dragon 2 static test fire. Anomaly was contained and no injuries." pic.twitter.com/If5rdeGRXO — Emre Kelly (@EmreKelly) April 20, 2019

وقالت الشركة في بيان إن الكبسولة، واسمها "كرو دراغون"، انبعث منها دخان برتقالي اللون أثناء إجراء اختبار عليها في محطة "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا، السبت.

وأضافت الشركة أن الاختبارات الأولية لمحركات الكبسولة تمت بنجاح، لكن المشكلة وقعت خلال الاختبار النهائي، الأمر الذي استدعى مراجعة كلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أمريكية أن شركة "سبيس إكس" تمكنت من السيطرة على الحريق من دون وقوع أي إصابات، وفتحت تحقيقا في الحادث.

"ناسا" تحقق

وأكدت الشركة أن فريقها الذي يجري تحقيقا في الحادث يعمل جنبا إلى جنب مع وكالة الافضاء الأمريكية "ناسا"، في محاولة لإيجاد حل لهذه المشكلة.

وقال مدير وكالة ناسا، جيم برايدنستاين، في تغريدة على حسابه في تويتر، إن الشركة أبلغت الوكالة بفشل اختبار المحركات، وإنها تحقق في الحادث بالتعاون مع شركة "سبيس إكس".

وتعهد برايدنستاين بأن تجري ناسا تقييما لما جرى، وأن تقوم بالتعديلات اللازمة، والمضي قدما في برنامج "سبيس إكس" التجاري.

NASA has been notified about the results of the @SpaceX Static Fire Test and the anomaly that occurred during the final test. We will work closely to ensure we safely move forward with our Commercial Crew Program. pic.twitter.com/yE2J5yGzA7 — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 21, 2019

ومنحت وكالة ناسا شركتي بوينغ وسبيس إكس حوالي 7 مليارات دولار أمريكي من أجل تصميم كبسولات فضائية تحمل على متنها روادا إلى مدار الأرض الخارجي.

وتمكنت سبيس إكس، في مارس/آذار الماضي، من إرسال كبسولة غير مأهولة إلى الفضاء، وعادت إلى الأرض بسلام، الأمر الذي فتح الآمال أمام إرسال رحلات بشرية مستقبلا.