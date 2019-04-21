"روسكوسموس" تنشر مقطعا لأصوات النجوم النيوترونية

نشر الاستوديو التلفزيوني لمؤسسة روسكوسموس الحكومية على موقع يوتيوب فيديو مع "موسيقى" تصدرها النجوم النابضة - النجوم النيوترونية التي تدور بسرعة؛ ومن أجل هذا، تُرجمت إشارات الراديو من النجوم المضيئة إلى موجات صوتية، وفقًا لصفحة استوديو التلفاز.

وكتب تعليق على الفيديو: "من خلال ترجمة تردد الإشارات إلى موجات صوتية، يمكن الحصول على الموسيقى. تستند سلسلة الصوت إلى البيانات من التلسكوب الفضائي "سبيكتر-إر" مشروع "راديوسترون".

في الفيديو، يمكن سماع أصوات النجوم النابضة B0329 + 54 و B0525-21 وغيرها.