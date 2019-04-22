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    كيف تنشئ "كلمة سر" صعبة التخمين سهلة التذكر

    © Fotolia / Brian Jackson
    علوم
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    "123456"، دوما ما تصدر تحذيرات عديدة من استخدام مثل تلك الأرقام ككلمة سر لبريدك الإلكتروني أو حسابك على فيسبوك أو تويتر، لكن هنا تكمن المشكلة في أن الكثير يواجه أزمة في تذكر كلمات السر الصعبة.

    لكن مجلة "فوربس" تقدم مجموعة من النصائح التي يمكنها أن تصنع لأي شخص "كلمة سر" صعبة التخمين، وفي الوقت ذاته سهلة التذكر.

    مخترق كمبيوتر
    © Fotolia / Artur Marciniec
    6 أخطاء شائعة تجنبها عند ابتكارك لـ "كلمة سر" جديدة
    ويعتمد تصميم "كلمة السر" تلك على 4 مكونات رئيسية، تأتي بالترتيب التالي: "الحروف والأرقام والحروف الكبيرة والرموز".

    وتأتي تلك النصائح على النحو التالي:

    - الحروف:

    حتى تتذكره وفي الوقت ذاته يكون عسيرا، اجعل الحروف المستخدمة في بداية كلمة السر، لا تقل عن 4 حروف، واجعلهم دوما أمر محبب لك أو مقرب لك حتى تتذكره بصورة مستمرة، لكن تحذير من أن تجعله اسمك، لأنه سيكون سهل التخمين جدا، مثل أن تكتب مثلا "koma".

    يمكنك أن تضع حروفا كبيرة وصغيرة في متسلسلة الحروف الأولى لكلمة السر، وهذا سيوفر عليك إحدى الخطوات الأربع، مثل أن تكتب "KoMa".

    - الأرقام:

    ينبغي ألا تقل متسلسلة الأرقام الخاصة بك في كلمة السر عن 4 أرقام أيضا، واجعلها دوما أرقام متشابهة أو متجاورة، حتى تكون سهلة الكتابة والتذكر، مثل أن تكتب "3434" أو "34" أو "35" أو "3443".

    لكن تحذير من استخدام أرقام سهلة بالنسبة لأي شخص يعرفك، مثل تاريخ ميلادك مثلا، أو رقم هاتفك.

    يمكنك وضع تصنيف لمتسلسلة الأرقام الخاصة بكل كلمة سر تستخدمها، حتى يمكنك التفريق بين كلمات السر بسهولة، مثلا أن تجعل "1221" لحسابات التسوق، و"6776" لحساباتك البنكية.

    - الحروف الكبيرة:

    إذا استخدمت الطريقة الأولى التي تجمع فيها الحروف الصغيرة بالكبيرة، فلن تحتاج إلى تلك الخطوة، وسيجعل كلمة السر أسهل بكثير.

    لكن يمكن أن تستخدم الحروف الكبيرة، للتعرف بنوعية الحساب، الذي تكتب كلمة السر الخاصة به، حتى تتمكن من تفريقه والتعرف عليه بسهولة، مثل حسابك على "نتفلكس" يمكن أن تجعل الحروف الكبيرة فيه "NF" أو "NX".

    - الرموز:

    يمكنك الاستفادة من تسلسل الأرقام، لتكون تسلسل الرموز، حتى تكون الأمور أسهل بالنسبة لك، مثلا إذا كنت كتبت الأرقام "3443" يمكن أن تجعل الرموز "#$$#"، وإذا كانت مثلا "4554" تصبح الرموز "$%%$".

    انظر أيضا:

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