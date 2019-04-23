الاستخبارات الأمريكية تقتحم "إنستغرام"... ما السبب

وقالت مديرة الاستخبارات الأمريكية، جينا هاسبل، في تصريحات نقلها موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إن CIA قررت أن تطلق ثالث حساب لها على مواقع التواصل عبر "إنستغرام" بعد حسابيها على "فيسبوك" و"تويتر".

وأشارت هاسبل إلى أن ذلك سيكون بالتعاون مع إدارة " إنستغرام "، بحسب قولها في تصريحات أمام حشد من الطلاب في جامعة "أوربورن" الأمريكية.

وعللت مديرة الاستخبارات الأمريكية ذلك، بأنها ستكون من أجل تقديم خدمة صور مميزة إلى كل من يتعاون معنا، من دون أن تفسر ذلك الأمر أو توضح الغرض منه.

من جانبه، قال المتحدث باسم "إنستغرام" المملوكة لشركة "فيسبوك" إنه بالفعل يعمل فريق من الموقع مع فريق من CIA من أجل إطلاق الحساب الخاص بالوكالة الاستخباراتية.

وتابع قائلا: "الاستخبارات الأمريكية، مثلها مثل العديد من الشركاء، ونحن نقدم لهم الخدمات وأفضل الممارسات والتوجيه".