"غوغل" تدعم اللغة العربية في مساعدها الصوتي

ذكر موقع "أندرويد بوليس" التقني المتخصص أن مساعد غوغل الذكي يختبر حاليا توفير اللغة العربية بصورة أكبر للمستخدمين، على أن توفرها في وقت لاحق لكل مستخدميها.

Arabic support comes to Google Assistant on phones https://t.co/vDzkutmfcF pic.twitter.com/h6my5fpHd9 — Android Police (@AndroidPolice) April 23, 2019

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وأوضحت "غوغل" أنه تمت إضافة إعدادات خاصة متعلقة باللغة العربية، والتي يمكن تمكن مساعد غوغل الذكي من التحدث معه باللغة العربية، سواء للبحث عن أشياء أو طلب معلومات عن أشياء معينة مثل الطقس أو موعد مباراة أو أشياء أخرى.

ويسعى مساعد غوغل الذكي إلى مزيد من التعلم باللغة العربية، حتى تصل قوته إلى قوة اللغة الإنجليزية.