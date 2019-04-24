"مايكروسوفت" تعلن ارتفاع قيمتها السوقية إلى تريليون دولار

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ارتفاع قيمتها السوقية، إلى رقم قياسي غير مسبوق، مشيرة إلى أنها وصلت إلى تريليون دولار أمريكي.

وأشارت الشركة الأمريكية، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس"، إلى أن أرباحها في الربع الأول من العام الجاري، ارتفعت بصورة كبيرة، بسبب خدماتها السحابية والخدمات التجارية التي أطلقتها "مايكروسوفت"، ما تسبب في إغلاقها، عند مستوى القيمة السوقية تريليون دولار.

© AFP 2019 / FRED DUFOUR "مايكروسوفت" ترفض طلبا أمريكيا "خطيرا"

وقالت مايكروسوفت إن أرباحها في الربع الأول من العام الجاري 2019 الذي ينتهي في 31 مارس/آذار 2019، ارتفعت بنسبة 19% لتصل إلى 8.87 مليار دولار، وإجمال إيرادات وصلت إلى 30.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 14% عن نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت أسهم "مايكروسوفت" بسبب ذلك الإعلان بنحو 3%، في تعاملات اليوم، ما جعل قيمتها السوقية تصل إلى تريليون دولار أمريكي تقريبا، خاصة بعدما أنهت جلسة اليوم بقيمة سوقية وصلت إلى 960 مليار دولار أمريكي، خلف شركة "أبل" الأمريكية مباشرة، ومتقدمة على شركة "أمازون".

وأشارت مايكروسوفت إلى أن ذلك النجاح، يأتي بسبب تركيزها خلال الفترات الماضية على خدمات الحوسبة السحابية، وغيرها من خدمات الأعمال لتحقيق المزيد من الأرباح، بدلا من التركيز فقط على برامج الحواسيب الشخصية الاستهلاكية.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت في بيان رسمي: "كل المؤسسات الرائدة، بكل أحجامها لديها ثقة كبيرة في خدمات الحوسبة السحابية الخاصة بمايكروسوفت".

وأردف "ارتفعت إيرادات الحوسبة السحابية التجارية بنحو 41% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 9.6 مليار دولار، وهو ما يمثل الآن نحو ثلث مبيعات الشركة".

كما اعتمدت أيضا مايكروسوفت على إيرادات وحدة "الإنتاجية وخدمات الأعمال"، التي وصلت إلى 10.2 مليار دولار، بفضل منتجاتها الشهيرة مثل مجموعة برامج "أوفيس" وشبكة "لينكد إن".

كما حققت وحدة "الحوسبة الشخصية" إيرادات مميزة أيضا بفضل برامج تشغيل "ويندوز" وأجهزة "سرفس" وبعض أجهزة الألعاب، والتي بلغ إجمالي إيراداتها 10.6 مليار دولار.