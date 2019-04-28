رسميا... غوغل تحذف تطبيقات تم تحميلها فوق الـ600 مليون مرة

قررت شركة "غوغل" الأمريكية، اتخاذ إجراءات عقابية ضد مجموعة من التطبيقات، وحذفها من متجرها الإلكتروني "غوغل بلاي".

ونشر موقع "بزفيد" التقني تقريرا، أوضح فيه أن "غوغل بلاي"، بدأ فعليا في حذف نحو 100 تطبيق، تم تحميلها لأكثر من 600 مليون مرة على الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندرويد".

© AP Photo / Jeff Chiu "غوغل" تحذف عددا كبيرا من التطبيقات يستخدمها الملايين

وأشار إلى أن معظم التطبيقات المحذوفة، تابعة لشركة "دو غلوبال" الصينية التابعة لشركة "بايدو".

واتهمت "غوغل" الشركة الصينية، بانتهاكات تطبيقاتها، لسياسات غوغل الخاصة، وممارستها عمليات احتيال إعلانية ضد مستخدميها.

وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى قرار "غوغل" المرتقب، بسبب اعتماد تلك التطبيقات تتعمد أن يضغط المستخدم على إعلانات حتى عندما لا تعمل تلك التطبيقات على هواتف المستخدمين، ما يجعلها تستنزف البطارية وتستهلك البيانات الخاصة به.

وتستفيد تلك التطبيقات من منصات معروفة باستخدام تلك التقنية مثل "آد موب" أو "موبوب".

وقالت إن أبرز تطبيق تم رصده بأنه يستهلك بطارية وبيانات المستخدم هو تطبيق "سيلفي كاميرا"، والذي تم تحميله نحو 50 مليون مرة.

وأشار تقرير "بزفيد" إلى أن غوغل رصدت 6 تطبيقات مزودة ببرمجيات تجبر المستخدم على نقر أيقونات إعلانية، حتى لو لم يفتح التطبيق أصلا.

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ورصدت "غوغل" نحو 5 آلاف تطبيق شهير تابعة للشركة الصينية على منصة "غوغل بلاي"، والذي نفذت علميات احتيال إعلانية واسعة النطاق، وتم تحميلها نحو 90 مليون مرة تقريبا، أبرزها تطبيقات مثل "أومني كلينر"، و"رام ماستر"، و"سمارت كوولر".

وأوضحت "غوغل" أن عمليات الاحتيال أيضا تورطت فيها تطبيقات أخرى مثل تطبيق "سامسونغ تي في ريموت كنترول"، الذي تم اكتشاف أنه يسجل أيضا الأصوات المحيط بالتليفزيون الذي يتم تفعيل التطبيق معه من دون علم المستخدم.