مفاجأة... يمكنك من خلال هاتفك السفر عبر الزمن... السر عند "غوغل"

"السفر عبر الزمن"، دوما ما كان حلم يراود الجميع، لكن يبدو أن شركة "غوغل" الأمريكية، ستحوله إلى واقع يمكن ممارسته عن طريق الهاتف الذكي.

وأشار موقع "أندرويد بوليس" التقني المتخصص إلى أن "غوغل" ستطرح تحديثا لتطبيقها الخاصة بالملاحة وتصوير الأرض "غوغل إيرث تايم لابس" للهواتف الذكية والأجهزة المحمولة.

وأوضحت أن التحديث الجديد لـ"غوغل إيرث تايم لابس"، سيمكن المستخدمين من إمكانية الاطلاع على التغييرات، التي شهدها أي موقع جغرافي على مدار 3 عقود، خلال الفترات من 1984 وحتى 2018.

Google Earth Timelapse invites mobile users to zoom through history: Google Earth Timelapse has grown since it debuted in 2013. It started off by giving us satellite windows into certain areas to see how they've progressed across roughly three decades.… https://t.co/u5IOZGJdLk pic.twitter.com/koGLebZ3gZ — CyberDZynes (@CyberDZynes) April 26, 2019

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كما يتضمن إصدار "غوغل إيرث" الجديد، تحديثا مرئيا يجعل عملية تصفح ومشاهدة صور الأرض أسهل.

وتعمل تقنية "غوغل إيرث تايم لابس"، إذا ادخل المستخدم إحداثيات أو عنوان منزله أو مكان عمله، فإن التطبيق سيعرض صور التغييرات التي شهدها هذا المكان خلال العقود الثلاثة الماضية.

وفي حال التفكير على نطاق أوسع، يمكن للمستخدم استكشاف الأماكن التي يرغب فيها أو يرشحها له "جوجل إيرث" ويشاهد حرائق الغابات في جنوب أستراليا وذوبان الجليد في ولاية ألاسكا الأمريكية وإزالة الغابات المطيرة ومشروعات التشييد العملاقة التي يجري العمل فيها.