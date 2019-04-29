صورة مسربة تكشف معلومات جديدة عن أيقونة "سامسونغ" الجديدة

نشر موقع "فان أندرويد" التقني المتخصص، تقريرا حول صورة جديدة مسربة من هاتف سامسونغ المرتقب "غلاكسي نوت 10 برو"، الذي أشارت إلى أنه سيحمل بطارية "مفاجئة" لمستخدميه.

© AP Photo / Eric Risberg قبل الموعد الرسمي بثلاثة أيام..."سامسونغ" تؤجل إطلاق هاتفها الفريد من نوعه

وسيكون هاتف "غلاكسي نوت 10 برو" بجانب هاتف "غلاكسي نوت 10"، الذي قررت إطلاقه في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تكون بطارية "غلاكسي توت 10 برو" بسعة كبيرة تصل إلى 4500 ميللي أمبير في الساعة.

وتزيد سعة بطارية تلك النسخة، عن نسخة "غلاكسي نوت 9" بنحو 500 ميللي أمبير في الساعة تقريبا، كما أنها نفس السعة التي اعتمدتها في هاتف "غلاكسي إس 10".

وكانت سامسونغ قد أعلنت سحب جميع عينات الهاتف "غالكسي فولد" التي وزعتها على مراجعين لتجربتها بعد أن أرهقت الشركة صفعة تلقتها سمعتها بتأجيل موعد إطلاق أول هواتفها القابل للطي.

بدلا من تلقي الإشادات قبل إطلاق الهاتف، في 26 أبريل/ نيسان، في الولايات المتحدة، ابتليت الشركة الكورية الجنوبية برصد عيوب من قبل مراسلي صفحات التكنولوجيا تضمنت كسورا وانتفاخات ووميضا في الشاشات بعد يوم واحد فقط من استخدام العينات.

وقال محللون ومستثمرون إنه من المرجح أن تمثل مبيعات "غالكسي فولد" هذا العام أقل من نصف في المئة من إجمالي مبيعات "سامسونغ" السنوية، بحسب ما نقلت "رويترز".

Samsung Galaxy Note 10 Pro might be equipped with 4500mAh battery, same as the Galaxy S10 5G https://t.co/fhifVcJe3Q pic.twitter.com/qFHWvEHd5A — Geeky TechZone (@GeekyTechzone) April 29, 2019

وقالت شركة "سامسونغ"، أمس الاثنين، إنها سترجئ طرح "غالاكسي فولد" لمدة لم تحددها لحين تحري تقارير العيب.

يأتي الإعلان بعد أيام من حديث بعض المراجعين عن مشكلات رصدوها في العينات التي يختبرونها.

وكانت "سامسونغ" تخطط لبيع مليون جهاز "غالاكسي فولد" هذا العام أي ما يعادل أقل من نصف في المئة من 291.3 مليون جهاز هاتف ذكي باعتها الشركة عام 2018.