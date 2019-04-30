"مايكروسوفت" تسعى لإحياء "الميت" لمنافسة "الغول"

كشفت تقارير صحفية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية تسعى لإحياء خدمتها التي وصفت بـ"الميتة"، من أجل منافسة "غول" متوغل في عالم البحث والإنترنت.

ونشر موقع "أندرويد هيدلاين" أن "مايكروسوفت" أتاحت حاليا نسخة تجريبية من متصفح الإنترنت "كروميوم إيدج" الجديد، والذي تسعى من خلاله لإحياء متصفحها الذي وصف حاليا بـ"الميت"، نظرا لخسارته المنافسة بصورة كبيرة مع "غول" متصفح الإنترنت الأشهر حاليا "غوغل كروم".

© East News / UPI Photo/keizo Mori مايكروسوفت تلحق بآبل في "نادي التريليون دولار"

وأتاحت مايكروسوفت متصفحها بـ3 إصدارات أحدهما مخصصة للمطورين والمبرمجين باسم " Developer"، والثانية باسم " وBeta"، والثالثة "Canary".

ووفرت الشركة الأمريكية في متصفحها الجديد عدة ميزات لمنافسة خدمات الإنترنت الأخرى مثل "غوغل كروم".

وأشارت إلى أن أبرز تلك الميزات الجديدة في "كروميوم إيدج"، أنه سيكون أكثر توافقا واستقرارا لأي موقع إنترنت، كما أن الشكل الخاص به جعلته أشبه بصورة كبيرة بـ"غوغلك كروم".

كما أنها أضافت تقنية "ذكية" جديدة، لإضافة تبوبيات جديدة يمكن التحكم فيها بسهولة وترتيب ظهورها.

It is reported that Microsoft is moving its Edge browser to the Chromium engine, meaning improved web compatibility for the default browser on Windows 10. #technologynews pic.twitter.com/z1gzNKJZ50 — Tech Arabia (@Tech_MiddleEast) April 29, 2019

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كما يمكن يجعل متصفح "مايكروسوفت" للمستخدم إمكانية إضافة جزء خاص بـ"النيوز فيد" الخاصة به، وتجعله أكثر تواصل مع الأحداث أولا بأول، بالإضافة إلى تحميل إضافات من متجر "مايكروسوفت".