تسجيل
14:07 30 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    أحد المعادن من المجموعة النادرة وهو يوروبيوم.

    "سبائك لابلورية"...مواد جديدة لتوفير الطاقة

    CC BY-SA 3.0 / Alchemist-hp / Eu-Block
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10

    قام فريق دولي من علماء الجامعة الوطنية الروسية للأبحاث التكنولوجية "ميسيس" وجامعة تيانجين الصينية، وكذلك من اليابان والولايات المتحدة، بتصميم سبائك توفير طاقة جديدة أساسها من الحديد وتجمع بين الخواص الميكانيكية والمغناطيسية العالية، والتي تتميز بأنها منخفضة التكلفة، وهي بذلك تفتح فرصا جديدة أمام الصناعة.

    يواجه العلماء، اليوم، من مختلف البلدان مهمة إنشاء مواد جديدة، من شأنها المساعدة في تقليل فقدان الطاقة أثناء نقل الكهرباء وتحويلها. وسيؤدي ذلك إلى توفير الطاقة والمساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الخطرة الناتجة (بما في ذلك ثاني أوكسيد الكربون الذي يعتبر أحد العوامل الرئيسية لظاهرة الاحتباس الحراري). ومن خلال زيادة عامل الكفاءة للأجهزة الالكترونية فإنه سوف يصبح من الممكن تقليص حجمها.

    Amateur search group claims grave of Russia's 'man in iron mask' found
    © RIA Novosti . Andrei Letiagin
    اكتشاف معدن جديد يحدث ثورة في مستقبل الصناعة

    وبهدف حل هذه المسألة شارك الفريق الدولي من العلماء في تصميم مواد لابلورية مغناطيسية ضمن مجموعة من السبائك الرخيصة مثل Fe-Si-B-Nb-Cu (الحديد-السيلكون-البورون-النيوبيوم-النحاس).

    وفي هذا الإطار أشار المهندس الباحث أندريه بازلوف من جامعة "ميسيس" خلال مقابلة مع "سبوتنيك" قائلا: "من أجل تصميم سبائك جديدة من الحديد التي تتمتع بخصائص مغناطيسية ومتانة عالية قمنا بتحليل عدد كبير من مركبات السبائك. في الوقت ذاته حاولنا

    تجنب استخدام عناصر سبائك باهظة الثمن، مثل النيوبيوم والموليدينوم. إذ أن جميع السبائك التي تم استخدامها في البحث، تم الحصول عليها من خلال استخدام التكنولوجيا الصناعية — التصلب من الحالة السائلة (طريقة لإنتاج سبائك المعادن اللابلورية من خلال الصهر والصب على قرص نحاسي دوار)".

    وبحسب قول الباحث فإن تحليل عدد كبير سبائك " Fe82-85B13-16­­Si­1Cu1" سمح للعلماء تحديد تأثير التركيب الكيميائي والمعالجة الحرارية من خلال الخواص المغناطيسية والميكانيكية. نتيجة لذلك تمكنا الحصول على سبائك ذات خواص مغناطيسية عالية ولدونة تقنية ومتانة فائقة.

    وأضاف بهذا الشأن الباحث أندريه بازلوف قائلا: "إن السبائك غير المتبلورة الجديدة التي حصلنا عليها على من الحديد تتفوق من حيث إجمالي الخصائص على نظائرها الصناعية المنتشرة على نطاق واسع ليس فقط في روسيا وإنما خارج حدودها أيضاً. المزايا التي لاشك فيها هي كلفتها المنخفضة نسبياً (بسبب عدم وجود عناصر من سبائك باهظة الثمن)، بالإضافة إلى البساطة في الإنتاج الصناعي".

    يشار إلى أن العلماء سوف يواصلون تصميم مركبات وأنظمة معالجة جديدة للسبائك اللينة المغناطيسية غير المتبلورة. ويخطط الباحثون أيضا لحل المسألة الخاصة بالإنتاج الصناعي لتصاميمهم.

    انظر أيضا:

    بطاريات الطاقة الشمسية تحل مشكلة الكهرباء في سوريا
    الصين تعلن استعدادها لمساعدة فنزويلا لاستعادة نظام إمداد الطاقة
    ظريف معلقا على تصريح جديد لمدير وكالة الطاقة الذرية: صبرنا بدأ ينفد
    الكلمات الدلالية:
    مصادر, معادن, معدن, الطاقة, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    ضابط شرطة آنا خرامتسوفا من مدينة يكاترينبورغ
    حسناوات الحرس الوطني الروسي
    إيران تهدد أمريكا والخليج
    هل ستغلق إيران مضيق هرمز؟
    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك