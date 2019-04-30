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17:15 30 أبريل/ نيسان 2019
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    التعليم في روسيا

    دبلوم من روسيا: ما هي الفرص التي تمنحها الجامعات الروسية للأجانب

    © Sputnik . Evgeny Biyatov
    علوم
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    تعمل الجامعة الروسية الحديثة على توفير الإمكانيات والفرص الكبيرة للإبداع وتحقيق الذات، وذلك من خلال تأمين ورش العمل المتخصصة ودورات التدريب والجولات العملية والرحلات وأعمال التطوع والمشاريع الاجتماعية والمهرجانات والمسابقات وغير ذلك الكثير.

    طلاب في جامعة الأورال الحكومية
    © Photo / SUSU
    جامعة الأورال تقدم برنامجا تعليميا خاصا لطلابها الأجانب للحصول على الدبلوم
    وهنا لا بد من الإشارة إلى حقيقة أنه يمكن الالتحاق للدراسة في الجامعة الروسية ليس فقط على الأراضي الروسية، ولكن أيضاً في العديد من البلدان الأجنبية. فعلى سبيل المثال منذ عام 2014، هناك فرع لجامعة الأبحاث الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والميكانيكا والبصريات يمارس نشاطه العلمي في أوروبا وبالتحديد في قلب الاتحاد الأوروبي، بالقرب من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وقد تم فتح فرع لجامعة القديس بطرس للعلوم التطبيقية "البوليتكنيك"، في العاصمة الإسبانية مدريد وفي مدينة شنغهاي الصينية.

    وتشير مارينا بوروفسكايا نائب وزيرة العلوم والتعليم العالي بهذا الشأن قائلة:

    "يمكن لطلاب العلوم الفيزيائية في الجامعات الروسية، من كالينينغراد إلى فلاديفوستوك، إجراء الأبحاث في مجال تسريع الجزيئات، ويمكن للمهندسين اختبار الجيل الخامس من الاتصالات الفائقة السرعة وتجميع الأقمار الاصطناعية الصغيرة. كما يمكن للأطباء إجراء العمليات الجراحية باستخدام روبوت دا فينشي الفريد، ويمكن للراغبين التخصص في مجال الصحافة صقل مهاراتهم في الإعلام الطلابي".

    تسمح برامج ومناهج الدكتوراه المتكاملة البدء في إعداد العمل على أطروحة الدكتوراه في مرحلة الماجستير. وفي هذا الإطار تحدثت ناديجدا بوليخينا مديرة مشروع تحسين القدرة التنافسية للجامعات الروسية الرائدة "مشروع 5-100" قائلة:

    "لقد افتتحت جامعة تومسك للعلوم التطبيقية أول برامج من هذا النوع في مجال التقنيات الطبية الحيوية والفيزياء في روسيا. حيث يمارس الطلاب الأبحاث الأساسية، ويعملون ضمن مشاريع لتطوير وتصميم المواد "الذكية" للطب الحيوي، وكذلك إيجاد أشكال ومعادلات جديدة من الأدوية، كما أنهم يشاركون في مشاريع لتطوير أنظمة إيصال الأدوية إلى العضو المستهدف. وبالتالي هذه هي التخصصات والمواضيع التي ترافق طلبة الماجستير أثناء مواصلة دراستهم لنيل شهادة الدكتوراه.

    منذ عام 2019 تم إطلاق برنامج iPhD في الجامعة الوطنية للأبحاث التكنولوجية "ميسيس". علماً أن عملية الإعداد والتدريب سوف تجري وفق ثلاثة تخصصات علمية هي: "علوم المواد الحيوية والتقنيات المضافة للقطاع الإنتاجي وعلوم المواد الكمومية".

    أسامة الزبيدي، طالب من اليمن في جامعة جنوب الأورال
    © Photo / South Ural State University
    جامعة جنوب الأورال...مؤسسة علمية مهمة لتعليم الطلبة العرب
    كما يمكن للطلاب الأجانب الدراسة للحصول على شهادة الماجستير باللغة الإنكليزية في الجامعات الروسية الرائدة، علماً أن قائمة التخصصات المطروحة واسعة النطاق، بدءاً من الهندسة والفيزياء النووية وانتهاءً بالعملات الافتراضية والأمن المعلوماتي.

    على سبيل المثال فقد أعلن معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا في عام 2019 عن إطلاق خمسة برامج جديدة:

    «Master in Digital Transformation», «Blockchain», «Cyber Security», «Master of International Business, Entrepreneurship and Technology», «Industrial Bioinformatics».

    ما يثير الاهتمام هو أن هذه البرامج تكتسب منحى التطبيق العملي، بمعنى أن المتخصص يخرج من الجامعة إلى سوق العمل وهو يمتلك المهارات العملية المطلوبة في مجاله.

    وفي هذا السياق أشارت أليفتينا تشيرنيكوفا رئيسة جامعة "ميسيس" قائلة:

    "تحت إشراف أبرز العلماء الروس والأجانب سوف يتعلم طلاب التخصص "تكنولوجيا المواد والأجهزة الكمومية" في جامعتنا على كيفية تصميم أجهزة التشفير الكمي، واستخدام وتطبيق أساليب فيزياء الكم لمحاكاة وحساب الخصائص الأساسية للمواد وتصميم الالكترونيات فائقة التوصيل وأشباه الموصلات للتطبيقات الفضائية".

    أما لأولئك المهتمين بالفن المعاصر، فيجب عليهم الاطلاع على برنامج الماجستير Art&Sciencе، الذي أطلقته جامعة الأبحاث الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والميكانيك والبصريات. وفي هذا الإطار تحدثت داريا كوزلوفا النائب الأول رئيس جامعة الأبحاث الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والميكانيك والبصريات قائلة: "تجري عملية التدريس باللغة الإنكليزية بمشاركة الأساتذة المحاضرين الأجانب. ومن بين التخصصات والمجالات العلمية التي يمكن للخريجين تطبيق كفاءاتهم هي: الفن المعاصر في مجال Art&Sciencе وريادة الأعمال الفنية والإشراف على المتاحف والمعارض الفنية، وتنفيذ مشاريع الفنون عالية التقنية وغيرها من المجالات التي بدأت تظهر للتو في السوق".

    وإذا ما تساءلنا عن إمكانية التخرج من الجامعة كرجل أعمال جاهز؟ نقول بأنه هناك مثل هذه الفرصة في روسيا. فبدءاً من عام 2019 سوف يمكن للطلبة في الجامعات الروسية الدفاع عن مشروع عمل خاص بدلاً من الأطروحة.

    وفي هذا السياق بدأت 71 جامعة بالفعل تعتبر المشاريع الناشئة على أنها أطروحة، بما في ذلك الجامعات المشاركة في المشروع 5-100. وفي بعض الجامعات مثل معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا فإن الإعداد لمشروع تكنولوجي ناجح يعتبر جزءاً لا غنى عنه من الأطروحة في قسم إدارة المشاريع التكنولوجية.

    جامعة جنوب الأورال
    © Photo / South Ural State University
    الجامعة الذكية الروسية تدعو الطلاب العرب
    كما تقوم كل من جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية وجامعة بطرسبورغ لتكنولوجيا المعلومات والميكانيك والبصريات وجامعة كانت الفيدرالية وجامعة تومسك للعلوم التطبيقية وجامعة تيوينسك الحكومية، بتخريج أخصائيين في مجال المشاريع الناشئة. وأثناء العمل على إنشاء مشروع ناجح يكتسب الطلاب ثروة من المعرفة المفيدة في مجال التمويل والمحاسبة والضرائب والتسويق، والتي سوف تساعد في عملية إطلاق وتنفيذ المشاريع الخاصة في المستقبل.

    هناك أمثلة ناجحة فيما يتعلق بالمشاريع الناشئة في الجامعات، والتي استقطبت بالفعل أموالاً استثمارية. وفي هذا الصدد أشار ديمتري زيمتسوف نائب رئيس جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية لشؤون التطوير قائلاً: "في عام 2017 وبالتحديد في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية تم اعتبار مشاريع الأعمال بمثابة أطروحة، والذي جذب لاحقاً مشروعاً استثمارياً بقيمة 10 ملايين روبل".

    وإذا كانت هناك لديك رغبة في تكرار نجاح طالب جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية لكن لا تعرف كيف ومن أين البدء؟ فهنا تجيب ناديجدا بوليخينا قائلة: "يمكن لحاضنات الأعمال الموجودة في الجامعات الرائدة أن يقدموا الدعم خلال جميع مراحل تطوير مشروع العمل، بدءاً من الفكرة وانتهاءً إلى طور العمل التجاري الناضج.

    وإذا كان لديك فكرة تريد من خلالها غزو السوق، ولكن لا يوجد لديك من موارد مالية وخبرة كافية؟ وقتئذ سوف يدلك طريقك إلى جامعة تطبيق الأعمال حيث سيتم تقديم الدعم الكامل من أجل عملية التطوير. وسوف يتم تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ولقاءات مع المستثمرين ضمن هذا المجال".

    وإذا أردت إنشاء بزنس ناجح في مجال الابتكارات والتكنولوجيا المتطورة؟ فإن الجامعات الروسية الرائدة على استعداد لتقديم الحلول المطلوبة. فهناك أكثر من 30 جامعة روسية سوف تبدأ في المستقبل المنظور في تدريس ريادة الأعمال التكنولوجية.

    في العام الدراسي 2018/2019 أدرجت 34 جامعة من 25 مدينة ضمن مناهجها الدراسية تخصص الاقتصاد المبتكر وريادة الأعمال التكنولوجية. حيث عبر الباحث بوريس نوفيكوف مدير الحديقة التكنولوجية "ليتي" في سانت بطرسبورغ عن ثقته قائلاً:

    "لكي يتم مساعدتك على أن تصبح مثل إيلون ماسك هناك ما يسمى بـ تكنوبارك تابعة للجامعات الروسية، وهذه تعتبر بالنسبة للطلبة بمثابة جسر بين العلوم المراد دراستها، والأبحاث الواعدة والاستخدام التجاري للتصاميم الجديدة. إن المشاركة في نشاط تكنوبارك هي تجربة عملية للتطوير والتصميم والتواصل المستمر مع المعلمين، المعترف بهم كخبراء متخصصين في مجال عملهم، وكذلك فرصة لتقديم مساهمة كاملة في إطار تنفيذ المشاريع الحقيقية، وأخيراً هي علامة مميزة مهمة للغاية لدى كتابة السيرة الذاتية".

    تبدو فكرة الدراسة في روسيا جذابة ومهمة بالنسبة لك، لكن ترغب بعد الجامعة في بناء مستقبلك في بلدان أخرى؟ تجيب ناديجدا بوليخينا قائلة: "تقترح الجامعات الروسية حلاً في هذا الإطار وهو الحصول على شهادات مزدوجة. إن الدراسة وفق هذه المناهج هي فرصة فريدة من نوعها للحصول على التعليم العالي في 21 جامعة روسية وجامعة دولية شريكة في نفس الوقت. علماً أن قائمة الجامعات الشريكة لجامعات مشروع "5-100" تشمل جامعات رائدة من أوروبا وأسيا وأمريكا الشمالية واللاتينية".

    على سبيل المثال لدى الالتحاق من أجل الدراسة وفق منهاج برنامج الحصول على شهادة دبلوم مزدوجة في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا ضمن اختصاص الرياضيات أو الفيزياء أو الميكانيك أو المعلوماتية، سوف تحصل بعد التخرج أيضاً على شهادة دبلوم المدرسة الفرنسية للعلوم التطبيقية.

    في هذا السياق تقدم جامعة سانت بطرسبورغ الحكومية للعلوم التقنية الكهربائية "ليتي" برامج في مجال المعلوماتية والهندسة الكهربائية والفيزياء والطاقة الكهربائية، حيث يحصل الخريجون أيضاً من هذه الجامعة على دبلوم إحدى الجامعات الفنلندية المرموقة وهي جامعة لابنرانتا للتكنولوجيا.

    كما أن جامعة الأبحاث الوطنية لمدرسة الاقتصاد العليا تقوم بتنفيذ برامج للحصول على شهادات دبلوم مزدوجة بالتعاون مع جامعات رائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. في حين أن جامعة نوفوسيبرسك الحكومية لديها برنامج الشهادات المزدوجة في الاقتصاد بالاشتراك مع جامعة نوردلاند النرويجية.

    إن الدراسة في الجامعات الروسية لا توفر فقط فرصة دراسة العلوم الأساسية فحسب وإنما هي تجربة فريدة للعمل والتواصل العلمي ضمن البيئة الثقافية الروسية وتجربة تعلم لغة جديدة وتوسيع كبير لنطاق الكفاءات المهنية الخاصة.

    شروط القبول للدراسة في الجامعات الروسية
    © Sputnik .
    شروط القبول للدراسة في الجامعات الروسية
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