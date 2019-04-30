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21:49 30 أبريل/ نيسان 2019
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    الإرهاق، التعب، الإجهاد

    علماء يقولون إنهم اقتربوا من التوصل لتحليل دم خاص بـ "الإرهاق المزمن"

    © flickr.com/ American Center for Biological Medicine
    علوم
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    يقول علماء في الولايات المتحدة إنهم اتخذوا خطوة باتجاه تطوير فحص تشخيصي لمتلازمة الإرهاق المزمن، وهي حالة من الإنهاك وغيرها من أعراض التعب.

    قال الباحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد، إن دراسة رائدة شملت 40 شخصا، نصفهم أصحاء ونصفهم الآخر يعاني من أعراض هذه المتلازمة، أظهرت أن الفحص الجاري تطويره للعلامات البيولوجية حدد المرضى بشكل صحيح، وفقا لـ"رويترز".

    النوم
    © Fotolia / 2mmedia
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    وتشير التقديرات إلى أن متلازمة الإرهاق المزمن، المعروفة أيضا باسم التهاب الدماغ النخاعي العضلي، تصيب نحو 2.5 مليون شخص في الولايات المتحدة ونحو 17 مليون على مستوى العالم.

    وتشمل الأعراض الإنهاك الزائد وألم المفاصل والصداع ومشكلات النوم. ولم يحدد بعد سبب أو تشخيص لهذه الحالة التي قد تضطر المرضى للبقاء في الفراش أو في المنزل لسنوات.

    وشمل البحث الذي نشر أمس الاثنين في نشرة "بروسيدينجز"، التي تصدرها الأكاديمية الوطنية للعلوم، تحليل عينات دم المتطوعين باستخدام مقياس فحص نانو الكتروني يقيس التغير في كميات صغيرة من الطاقة كدليل على صحة الخلايا المناعية وبلازما الدم.

    وقام العلماء "بإجهاد" عينات الدم بالملح ثم مقارنة الاستجابات، وقالوا إن النتيجة أظهرت أن عينات دم جميع المصابين بمتلازمة الإرهاق المزمن شهدت ارتفاعا كبيرا على المقياس أما عينات الأصحاء فظلت مستقرة نسبيا.

    وقال رون ديفيس، أستاذ الكيمياء العضوية والجينات الوراثية أحد كبيري الباحثين في الدراسة "لا نعرف بالتحديد لماذا تتصرف الخلايا والبلازما بهذا الشكل ولا نعرف حتى ماذا تفعل".

    وأضاف "لكننا نلحظ اختلافا واضحا في طريقة تعامل خلايا الأصحاء وخلايا المرضى بمتلازمة الإرهاق المزمن مع الإجهاد". وحذر خبراء آخرون لم يشاركوا بشكل مباشر في هذه الدراسة من أن نتائجها تظهر أن الطريق ما زال طويلا للتوصل إلى مقياس يمكنه تشخيص الإرهاق المزمن والتفرقة بينه وبين أعراض مماثلة أخرى.

    وقال سايمون وسيلي، رئيس قسم الطب النفسي في معهد لندن للطب النفسي وعلم النفس والأعصاب بكلية كينغ بجامعة لندن، إن "الدراسة هي الأحدث ضمن العديد من المحاولات للتوصل إلى مقياس لمتلازمة الإرهاق المزمن لكنها لم تتمكن من حل مشكلتين رئيسيتين".

    وقال في تعليق أرسله بالبريد الإلكتروني "الأولى هي هل يمكن لأي مقياس أن يفرق بين مرضى متلازمة الإرهاق المزمن أو أي أعراض إنهاك أخرى؟ والثانية هل يقيس سبب المرض وليس نتيجته؟"

    وتابع "هذه الدراسة لا تقدم أي دليل على حل أي من ذلك".

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    الكلمات الدلالية:
    إرهاق, تحليل, علوم, طب, علماء, جامعة, أمريكا, الولايات المتحدة الأمريكية
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