"مايكروسوفت" تحدث أداة مهمة لأحد أبرز تطبيقاتها

كشفت تقارير صحفية عديدة أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية طرحت تحديثا مهما، لأحد أبرز تطبيقاتها، وأكثرها انتشارا في العالم.

وأشار موقع "سي نت" التقني المتخصص إلى أن "مايكروسوفت" طرحت تحديثا لأحد تطبيقات مايكروسوفت أوفيس الشهيرة "إكسل"، وبالأخص في نسخة الهواتف الذكية الخاصة به.

وقال الموقع إن مستخدمي "مايكروسوفت إكسل" عبر هواتف "أندرويد" سيمكنهم بكل سهولة إضافة صور إلى جداول البيانات التي يجهزونها عبر التطبيق.

#Microsoft rolls out Excel tool that turns phone pics into spreadsheets 😮The feature lets you take a photo in the Excel app of table data with your phone. The info is automatically turned into an editable Excel spreadsheet. Learn more https://t.co/nL65JmT5Go #edchat #edu pic.twitter.com/74zIJkgnZ0 — TCEA (@TCEA) March 6, 2019

ويمكن من خلال ذلك التحديث، التقاط أي صورة لأي جدول بيانات عبر الهاتف الذكي، ثم نقله إلى "مايكروسوفت إكسل" وتحويله إلى بيانات قابلة للتحرير والإضافة والحذف والتعديل.

ووعدت "مايكروسوفت" أن يصل التحديث إلى تطبيق "إكسل" الخاص بنظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" وحاسبات "آيباد".