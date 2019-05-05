المشي بشكل يومي يقوي ذاكرتك ويفيد قلبك

كشفت دراسة حديثة أن المشي لست دقائق في اليوم تحسن مستويات الذاكرة والإدراك لدى مرضى قصور القلب.

وحسب دراسة أجراها باحثون من جامعة روما بالتعاون مع جامعة لينشوبينغ في السويد، يعاني ثلثا مرضى قصور القلب من ضعف في الإدراك.

وغالبا ما يفقد مرضى قصور القلب قدرتهم على ضخ الدم بشكل سليم، وما يؤدي إلى نقص إمداد أنسجة الجسم بالأكسجين، ما يؤدي إلى الشعور المستمر بالإنهاك والتعب.

وبالإضافة إلى الشعور بالإنهاك والتعب أو تورم الساقين، تشمل الأعراض أيضا الشعور بضيق في التنفس عند صعود الدرج مثلاً وتراجع القدرة على بذل المجهود، أو الإصابة بحالة عامة من الوهن.

وخلص الباحثون إلى استنتاج، أن المرضى الذين مارسوا رياضة المشي لمدة ستة دقائق كانوا أقل عرضة للإصابة بضعف إدراكي، وتراجع الذاكرة، ووجد الباحثون أيضا أن القدرات المعرفية التي تضررت بشكل خاص لدى مرضى قصور القلب هي الذاكرة وسرعة معالجة المعلومات في الدماغ، بالإضافة إلى تراجع الوظائف التنفيذية مثل الاهتمام والتخطيط وتحديد الأهداف، واتخاذ القرارات، وبدء المهام.

في سياق آخر، وجد مجموعة من العلماء أن الجبن يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات والبروتينات التي لها تأثير إيجابي على القلب والأوعية الدموية.

ثم حسب بيانات لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب سنوياً، ما يمثل 30% من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030، من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويا.