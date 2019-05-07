الإعادة المصورة... "تويتر" تطرح تحديثا جديدا مثيرا

وأوضح موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، أن مستخدمي تويتر، بات يمكنهم إضافة أي صور أو مقاطع فيديو أو صور متحركة بصيغة GIF، عند إعادة تغريد (ريتويت) أي تغريدة.

© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany "تويتر" و"إنستغرام" يطلقان مفاجأة خاصة بشهر رمضان

وتعمل خاصية تويتر الجديدة عبر نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، لكن لم تضفه حتى الآن إلى نسخة "سطح المكتب" بعد ووعدت بإضافتها في وقت لاحق.

وتظهر التقنية الجديدة بصورة مختلفة عند إعادة التغريد، حيث تظهر التغريدة الأصلية بحجم أصغر أسفل الصورة المرفقة.

وبدأت بالفعل عدد من الشركات والحسابات التجارية والموثقة في استخدام تلك التقنية الجديدة فور ظهورها وبدء العمل بها على الهواتف الذكية.

وكانت تويتر قد أضافت تحديثات خاصة بشهر رمضان لمستخدميها المسلمين حول العالم، ركزت على إضافة مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة، لإضفاء روح رمضان على المحادثات.

وستظهر تلك الرموز الجديدة، عندما تضيف مثلا هاشتاغ لكلمة "رمضان" أو "رمضان كريم" أو "رمضان مبارك".

وسيظهر بجانب الوسم المكتوب، رمز تعبيري لمسجد وهلال.

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كما يمكن أن يظهر رمز تعبيري آخر لفانوس رمضان، إذا ما كتب الشخص أي هاشتاغ متعلق بفانوس أو فوانيس رمضان.

وقالت "تويتر" إن التغريدات المتعلقة في رمضان وصلت الشهر الماضي لأكثر من 10 مليون تغريدة، والتي تركزت معظمها في دول: السعودية، وإندونيسيا، وماليزيا، ومصر، والولايات المتحدة الأمريكية.