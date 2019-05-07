ذكاء متطور... تطبيق "وورد" يكتب ملفاتك بدلا منك

واستعانت مايكروسوفت في تحديثها لتطبيق "وورد" بتقنيات الذكاء الصناعي، الذي عرفته باسم " Ideas in Word"، الذي يمكن أن يكتب الملفات بدلا من المستخدمين، بحسب موقع "فينتشر بيت" التقني المتخصص.
ويبدأ "وورد" أثناء كتابة المستخدم لأي ملف، بتقديم مقترحات حول تعديل الأخطاء الواردة، ثم يتم تحديث تلك الأخطاء في منظومة الذكاء الصناعي ليتم تطويرها بمئات ملايين من الجمل والكلمات التي يتم كتابتها يوميا، ومن ثم يتم إضافتها ودعمها للمستخدم للكتابة بدلا منه.
وتتميز خدمة "Ideas in Word" بقدرتها على تقديم اقتراحات حول مدة قراءة النص المتوقعة، وتحديد أهم النقاط في النص، وتوضيح الاختصارات المكتوبة.
كما أعلنت "مايكروسوفت" أن خدمتها الجديد ستكون متاحة للتجربة خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.
وكانت مايكروسوفت طرحت، في وقت سابق، تحديثا مهما لتطبيق "إكسل" الخاص بها على نسخة الهواتف الذكية.
Microsoft debuts Ideas in Word, a grammar and style suggestions tool powered by AI— Rocketnews (@Rocketnews1) May 6, 2019
The first day of Microsoft’s Build developer conference is typically chock-full of news, and this year was no exception. During a… | https://t.co/RtcznQGGvI pic.twitter.com/0EN3wSDdAA
وأشار موقع "سي نت" التقني المتخصص إلى أن "مايكروسوفت" طرحت تحديثا لأحد تطبيقات مايكروسوفت أوفيس الشهيرة "إكسل"، وبالأخص في نسخة الهواتف الذكية الخاصة به.
وقال الموقع إن مستخدمي "مايكروسوفت إكسل" عبر هواتف "أندرويد" سيمكنهم بكل سهولة إضافة صور إلى جداول البيانات التي يجهزونها عبر التطبيق.
ويمكن من خلال ذلك التحديث، التقاط أي صورة لأي جدول بيانات عبر الهاتف الذكي، ثم نقله إلى "مايكروسوفت إكسل" وتحويله إلى بيانات قابلة للتحرير والإضافة والحذف والتعديل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)