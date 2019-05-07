ذكاء متطور... تطبيق "وورد" يكتب ملفاتك بدلا منك

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن تحديث جديد ستضيفه لتطبيقها الأشهر في العالم "وورد"، والذي سيجعل التطبيق يكتب الملفات بدلا من المستخدمين.

واستعانت مايكروسوفت في تحديثها لتطبيق "وورد" بتقنيات الذكاء الصناعي، الذي عرفته باسم " Ideas in Word"، الذي يمكن أن يكتب الملفات بدلا من المستخدمين، بحسب موقع "فينتشر بيت" التقني المتخصص.

© East News / UPI Photo/keizo Mori "مايكروسوفت" تحدث أداة مهمة لأحد أبرز تطبيقاتها

وتعتمد تقنية مايكروسوفت الذكية على إمكانية التقنية على تطوير نفسها باستمرار، من خلال استمرار عمليات تصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية للمستخدمين في كتاباتهم، إلى حد توقع ما ينوي المستخدم أن يكتبه وكتابته بدلا منه.

ويبدأ "وورد" أثناء كتابة المستخدم لأي ملف، بتقديم مقترحات حول تعديل الأخطاء الواردة، ثم يتم تحديث تلك الأخطاء في منظومة الذكاء الصناعي ليتم تطويرها بمئات ملايين من الجمل والكلمات التي يتم كتابتها يوميا، ومن ثم يتم إضافتها ودعمها للمستخدم للكتابة بدلا منه.

وتتميز خدمة "Ideas in Word" بقدرتها على تقديم اقتراحات حول مدة قراءة النص المتوقعة، وتحديد أهم النقاط في النص، وتوضيح الاختصارات المكتوبة.

كما أعلنت "مايكروسوفت" أن خدمتها الجديد ستكون متاحة للتجربة خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.​

وكانت مايكروسوفت طرحت، في وقت سابق، تحديثا مهما لتطبيق "إكسل" الخاص بها على نسخة الهواتف الذكية.

Microsoft debuts Ideas in Word, a grammar and style suggestions tool powered by AI



The first day of Microsoft’s Build developer conference is typically chock-full of news, and this year was no exception. During a… | https://t.co/RtcznQGGvI pic.twitter.com/0EN3wSDdAA — Rocketnews (@Rocketnews1) May 6, 2019

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وأشار موقع "سي نت" التقني المتخصص إلى أن "مايكروسوفت" طرحت تحديثا لأحد تطبيقات مايكروسوفت أوفيس الشهيرة "إكسل"، وبالأخص في نسخة الهواتف الذكية الخاصة به.

وقال الموقع إن مستخدمي "مايكروسوفت إكسل" عبر هواتف "أندرويد" سيمكنهم بكل سهولة إضافة صور إلى جداول البيانات التي يجهزونها عبر التطبيق.

ويمكن من خلال ذلك التحديث، التقاط أي صورة لأي جدول بيانات عبر الهاتف الذكي، ثم نقله إلى "مايكروسوفت إكسل" وتحويله إلى بيانات قابلة للتحرير والإضافة والحذف والتعديل.