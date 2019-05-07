حس الدعابة مؤهل للنجاح في العمل... كيف تستخدمه للقيادة

تختلف شخصيات الأفراد الذين يملكون مناصب قيادية، من شخص لآخر، الأمر الذي ينعكس على نجاحاتهم وقدراتهم في الحصول على النتائج المطلوبة من عملهم ودورهم القيادي.

الدراسات والأبحاث لطالما أثارت اهتمامها شخصيات الأفراد الأفضل لتنبؤ مناصب قيادية، والذين بحسب الكثير منها توصلت إلى أن الأشخاص المتمتعين بحس الفكاهة يعتبرون من الأفضل لقيادة الفريق.

فبحسب موقع "Think Big"، فإن الذين يتمتعون بحس الدعابة مؤهلون بشكل أكبر لتسلم مناصب قيادية.

فكيف يمكن لهؤلاء الأشخاص استخدام الفكاهة على نحو مفيد في عملهم:

1- تشكيل الفريق: فالقادة المميزون يحتاجون لفريق مميز يدعمهم، فتميز الفريق هو انعكاس لشخصية القائد، والقائد الناجح يستطيع توظيف الدعابة لتعزيز روح الفريق.

2-تخفيف ضغط العمل: إذا أراد القادة تحفيز أتباعهم المرهقين من ضغط العمل، فربما تؤدي المزحة التي تلقى في موضعها المناسب هذا الغرض.

3- تقبل النقد: حيث يمكن للقائد استخدام الفكاهة بطريقة لبقة من أجل ايصال نقده للموظفين، الأمر الذي يقابله تقبل للنقد بطريقة أفضل وأكثر انسجاما.

4- القضاء على التوتر: استخدام الكوميديا طريقة في المكان والزمان المناسبين يؤدي للقضاء والتخفيف من التوتر في حال تواجد بين أعضاء الفريق.

5- تطوير الإبداع: تساهم الفكاهة في زيادة مستويات الإبداع في المجموعات، مما يجعل الفِرق أكثر إنتاجية وابتكارا.

6- النتائج الصحية: حيث تسهم الأجواء المرحة والطريفة بنتائج صحية جيدة على عمل القلب والأوعية الدموية.