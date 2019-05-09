روسيا تطلق بعثة "أكزومارس 2020" إلى المريخ بعيدا عن الأراضي الصينية

موسكو- سبوتنيك. وقال المصدر اليوم الخميس: "حاليا ووفقا لاتفاقية الإيجار الروسية الكازاخستانية لقاعدة بايكونور، تجرى عمليات إطلاق الرحلات بواسطة صاروخ بروتون- إم الناقل على طول طرق قياسية بميلين 51.6 درجة و64.8 درجة. ولإطلاق المركبة الفضائية" إكزومارس 2020" إلى المريخ، وافق الشركاء على استخدام مسار الإطلاق بميل 64.8 درجة".
هذا وقد أطلقت السلطات الروسية يوم 14 مارس/ آذار 2016 من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية صاروخ "بروتون — أم" الذي يحمل على متنه إلى المريخ محطة "أكزومارس 2016" الروسية الأوروبية المشتركة، وكان يعول المشاركون في البرنامج القيام بنفس الإطلاق والذي دخل حينها الصاروخ الحامل المجال الجوي الصيني، إلى أن الجانب الصيني يماطل في الموافقة على مسار الرحلة بعد حادثة تحطم صاروخ بروتون في عام 2014، والذي سقط أجزاء من حطامه في الأراضي الصينية الشمالية، فلذلك تم اتخاذ قرار بتغير مسار الصاروخ الحامل.
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