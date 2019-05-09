روسيا تطلق بعثة "أكزومارس 2020" إلى المريخ بعيدا عن الأراضي الصينية

أعلن مصدر في وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" لوكالة "سبوتنيك"، أنه سيتم إطلاق البعثة الروسية الأوروبية للبحث عن آثار للحياة على سطح المريخ ضمن برنامج "إكزومارس 2020"، مشيرا إلى أن صاروخ بروتون- إم الذي سينطلق من قاعدة بايكونور، لن يدخل المجال الجوي الصيني.

موسكو- سبوتنيك. وقال المصدر اليوم الخميس: "حاليا ووفقا لاتفاقية الإيجار الروسية الكازاخستانية لقاعدة بايكونور، تجرى عمليات إطلاق الرحلات بواسطة صاروخ بروتون- إم الناقل على طول طرق قياسية بميلين 51.6 درجة و64.8 درجة. ولإطلاق المركبة الفضائية" إكزومارس 2020" إلى المريخ، وافق الشركاء على استخدام مسار الإطلاق بميل 64.8 درجة".

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وأشار المصدر إلى أنه في حال تم إطلاق الصاروخ بميل 64.8 درجة، فلن يدخل الصاروخ المجال الجوي الصيني

هذا وقد أطلقت السلطات الروسية يوم 14 مارس/ آذار 2016 من قاعدة "بايكونور" الفضائية الروسية صاروخ "بروتون — أم" الذي يحمل على متنه إلى المريخ محطة "أكزومارس 2016" الروسية الأوروبية المشتركة، وكان يعول المشاركون في البرنامج القيام بنفس الإطلاق والذي دخل حينها الصاروخ الحامل المجال الجوي الصيني، إلى أن الجانب الصيني يماطل في الموافقة على مسار الرحلة بعد حادثة تحطم صاروخ بروتون في عام 2014، والذي سقط أجزاء من حطامه في الأراضي الصينية الشمالية، فلذلك تم اتخاذ قرار بتغير مسار الصاروخ الحامل.