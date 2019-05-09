بريشيت 2" الإسرائيلية تستعد للانطلاق إلى القمر خلال عامين

أعلن برنامج "SpaceI" المسؤول عن برنامج الفضاء الإسرائيلي عزمه إطلاق مركبة فضائية إلى سطح القمر، وذلك بعد فشل المركبة "بريشيت" والتي تعني "البدء" نسبة لأول فصل في كتاب "التوراة"، بالوصول في أبريل / نيسان الماضي.

© REUTERS / AMIR COHEN بعد فشل الأولى... إسرائيل تخطط لإطلاق رحلة ثانية إلى القمر

وقال مؤسس برنامج "SpaceIL" موريس كاهان اليوم الخميس، خلال الاحتفالات الرسمية بذكرى ما يسمى "استقلال إسرائيل الـ 71" إن "برنامج SpaceIL الذي أطلق المركبة الإسرائيلية (بريشيت) إلى القمر، سيكون جاهزًا لإطلاق مركبة جديدة خلال عامين بدعم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناهو".

وبحسب قناة "I24NEWS" الإسرائيلية فقد "أكد كاهان، عندما سئل إذا كان سيستمر في البرنامج لإطلاق مركبة فضائية أخرى، أنه يقبل رسميًا عرض رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمواصلة البرنامج تكريمًا لـ (بريشيت 1) و (بريشيت 2) ولإسرائيل".

وأضاف كاهان "لم نصل إلى القمر، لكننا حاولنا، وبدأنا بشيء، وعلينا الانتهاء منه، وسنضع علم إسرائيل على القمر".

وأشار كاهان إلى أنه "بعد كل الدعم الذي حصلنا عليه، قررنا أننا سنبني مركبة فضائية جديدة (بريشيت 2) وسنضعها على سطح القمر، وسنكمل المهمة".

وكانت المركبة غير المأهولة برواد فضاء "بريشيت" قد فشلت بالهبوط على سطح القمر في الحادي عشر من أبريل / نيسان الماضي، وأملت إسرائيل أن تكون رابع دولة تقوم بالهبوط بمركبة فضائية على سطح القمر، وذلك بعد الولايات المتحدة، روسيا، والصين، ضمن مشروع خاص تبنته الصناعات العسكرية الإسرائيلية في مراحله النهائية. وقد أرسلت المركبة عدة صور التقطتها خلال دورانها حول الأرض والقمر، وقد أعربت أوساط إسرائيلية عدة عن خيبة أملها من هذا الفشل.

وأشارت المُعطيات التي جمعتها شركة SpaceIL والصناعات الجوية الإسرائيلية إلى أن سبب تحطم المركبة الفضائية الإسرائيلية "بريشيت" على سطح القمر يعود إلى عطل فني في أحد مركّباتها، أدى إلى سلسلة من الأحداث، والتي توقف خلالها المحرك الرئيسي عن التشغيل، والذي بدونه لا يمكن إيقاف المركبة الفضائية.