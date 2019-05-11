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    ديناصور أمبوبتيركس لونغيبراتشيوم

    علماء: ديناصور بجناحين كالخفاش أحدث تحولا مثيرا في تطور الطيور (صور)

    © REUTERS / HANDOUT
    علوم
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    قال علماء إن أحفورة عثر عليها في شمال شرق الصين لديناصور من ذوات الريش وحجمه أكبر قليلا من طائر القيق الأزرق، وذي أجنحة مثل الخفافيش، تمثل تحولا ملحوظا وإن كان قصير الأجل في تطور الطيران وظهور الطيور.

    وعاش الديناصور المسمى "أمبوبتيركس لونغيبراتشيوم" قبل 163 مليون عاما، خلال العصر الجوراسي، وكان يطير بواسطة جناحين من الجلد مدعومين بعظم رسغ طويل ومختلفين كثيرا عن الأجنحة ذات الريش المميز للطيور، وفقا لرويترز.

    وقبل أن ينجح رائدا الطيران أورفيل وويلبر رايت في التحليق بأول طائرة، حاول آخرون الطيران بواسطة معدات طيران تجريبية، وكانت هناك فترة مماثلة من محاولات الطيران بين الديناصورات قبل أن تتطور أنواع صغيرة منها من ذوات الريش لتصبح أول طيور قبل حوالي 150 مليون عام.

    وعلى عكس الطيور، كان للديناصور "أمبوبتيركس" جناحان غشائيان مثل الديناصور الطائر الذي ظهر قبل قرابة 230 مليون عاما، ومثل الخفافيش التي ظهرت قبل حوالي 50 مليون عام.

    ديناصور أمبوبتيركس لونغيبراتشيوم
    © REUTERS / HANDOUT
    ديناصور "أمبوبتيركس لونغيبراتشيوم"

    وكانت أحفورة الديناصور "أمبوبتيركس"، التي عثر عليها مزارع محلي في مقاطعة لياونينغ، في حالة جيدة إذ تزخر بتفاصيل نسيج ناعم مثل أغشية الجناحين والريش الشائك حول الجسم ومكونات المعدة ومنها طعامه الأخير وحصوات. ولم يكن لديه الريش الطويل والقوي المميز للطيور.

    و"أمبوبتيركس" هو ثاني ديناصور معروف له جناحان غشائيان بعد الديناصور "يي تشي"، الذي عاش قبل مليوني إلى 3 ملايين عام لاحقا، وعثر على أحفورة الديناصور "يي تشي" التي أعلن عنها عام 2015، على بعد 80 كيلومترا.

    وقال مين وانغ عالم الأحفوريات بمعهد علم الأحفوريات الفقارية بالأكاديمية الصينية للعلوم "اكتشاف الديناصورين أمبوبتيركس ويي يغير كليا وجهة نظرنا بشأن أصل تحليق الطيور".

    وأضاف وانغ "كنا نعتقد لفترة طويلة أن الأجنحة ذات الريش هي الأداة الوحيدة للطيران" في تطور الطيور.

    ديناصور أمبوبتيركس لونغيبراتشيوم
    © REUTERS / HANDOUT
    ديناصور "أمبوبتيركس لونغيبراتشيوم"

    وتابع "غير أن هذين الاكتشافين الجديدين يظهران جليا أن الأجنحة الغشائية التي ظهرت في بعض الديناصورات ترتبط بصورة وثيقة بالطيور".

    وقال وانغ إن من المؤكد أن الديناصور أمبوبتيركس الذي كان يبلغ طوله 32 سنتيمترا ووزنه 306 جرامات، كان لديه القدرة على التحليق من أعلى إلى أسفل لكن من الصعب معرفة ما إذا كان قد استطاع الطيران من أسفل إلى أعلى.

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    خفاش, علماء, علوم, ديناصورات, ديناصور, الولايات المتحدة الأمريكية, أمريكا
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