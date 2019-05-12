نصائح غذائية تناسب الصيام لأداء أفضل في الامتحانات

يصادف شهر رمضان في معظم الدول العربية فترة الامتحانات النهائية لطلاب المدارس والجامعات، وتزيد بالتالي لدى الطلاب الضغوط النفسية وتسيطر حالة من التوتر والقلق على بعضهم.

يتسبب الصيام أحيانا للبعض بالصداع والشعور بالإرهاق، وهو مايؤثر على القدرة على التركيز والاستيعاب وإنجاز المهام المطلوبة.

© REUTERS / GABRIELA BHASKAR ماالذي يحدث للجسم عندما تصوم 15 ساعة لمدة 30 يوما في شهر رمضان

نشر موقع "bbc" تقريرا عرض من خلاله عددا من النصائح الطرق والوسائل التي يمكن للطلاب اتباعها من أجل تجنب مثل هذه الحالات خلال فترة الصيام.

وقال الطبيب أحمد دياب الاستشاري في التغذية العلاجية وفقا لما نشره الموقع، بأنه على الطلاب الحرص على تناول 4 فيتامينات و4 أملاح مهمة لوظائف المخ خلال شهر رمضان، ومن ضمن الفيتامينات كل من الكولين، المهم جدا لوظيفة نقل المعلومات في المخ، ويمكن الحصول عليه من الفول السوداني، والمكسرات، أو تناول طبق بليلة مع وجبة السحور.

وحمض الفوليك الذي يمكن الحصول عليه من الخس والسبانخ بالإضافة لفيتامين (ب) المركب والموجود في لبن الزيادي، بالإضافة لتناول فيتامين (أ) والذي يمكن الحصول عليه من الجزر أو الفلف الأخضر.

ومن الأملاح المعدنية الواجب تناولها كل من، الحديد والذي يمكن الحصول عليه من طبق سَلطة على الإفطار، وملعقة عسل أسود في السحور، أو ثمرة موز بين الإفطار والسحور، بالإضافة لأملاح المنجنيز ويمكن الحصول عليه من طبق بليلة، العيش البلدي العادي، وحبوب القمح الكاملة.

كما ينصح بتناول المواد التي تحتوي على اليود الموجود في السمك والبيض المسلوق، بالإضافة للفوسفور والذي يمكن الحصول عليه من المأكولات البحرية ومنتجات الألبان.

وللتغلب على مشكلة العطش ينصح الطبيب بشرب 12 كوبا من المياه والسوائل والعصائر، في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وكذلك تجنب المياه الغازية تماما، لأنها تزيد من الإحساس بالعطش، بالإضافة للنوم الجيد والابتعاد عن الضوضاء.