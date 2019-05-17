الكشف عن العوامل المسببة للسكتة الدماغية عند الرجال والنساء

واتضح أن تصلب الشرايين والتدخين وإدمان الكحول والمتلازمة الأيضية (هي مزيج من الاضطرابات الصحية تنتج بصفة رئيسية عن زيادة الوزن والسمنة) وقلة الحركة، كلها عوامل يمكن أن تسبب السكتة الدماغية عند الرجال، وفق موقع "RT".

بينما داء السكري، و الرجفان الأذيني (أحد اضطرابات النظم، وهو ناجم عن تشكل وانتقال عشوائي للشارة الناقلة في حجرتي الأذينين في القلب، مما يؤدي إلى انقباضات عشوائية وغير منتظمة لخلايا الأذينين) والمستوى العالي للدهون في الجسم، يكون لها تأثير أكبر على الإصابة بالسكتة الدماغية عند النساء.

وفي الوقت نفسه، فإن ارتفاع ضغط الدم يؤثر بنفس القدر على كل من الرجال والنساء في احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأضاف العلماء في الدراسة أن السكتة الدماغية تكون أكثر شيوعا عند الشبان على ما هو عند الشابات.

ويشار إلى أنه في عام 2018 توفي حوالي 840 ألف شخص في روسيا فقط بسبب السكتة الدماغية.