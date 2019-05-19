دراسة تحذر: عصائر الفاكهة تزيد فرص الوفاة المبكرة

ذكرت دراسة أمريكية حديثة هي الأولى من نوعها، أن عصائر الفاكهة مضرة بالصحة، بل ومن المحتمل أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة، مثل حال شرب الكولا أو عصير الليمون.

وقارن الباحثون أمريكيون وللمرة الأولى، تأثير عصير الفواكه بنسبة 100٪ على صحة الإنسان، إلى جانب المشروبات المحلاة بالسكر، مثل الكولا وعصير الليمون، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

© Photo / M Restaurants تلف دماغي لامرأة تناولت عصير الفاكهة ثلاثة أسابيع

وعثروا على ارتباطات متشابهة للغاية بين عصائر الفاكهة والمشروبات السكرية، مع زيادة خطر الوفاة المبكرة، على الرغم من أنهم قالوا إن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث.

ونشرت الدراسة الجديدة في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، والتي استنتجت نتائجها من تحليلها لبيانات 13 ألف و440 شخص، إذ تم تسجيل معدل استهلاكهم من المشروبات السكرية وعصائر الفاكهة بنسبة 100%، من خلال استبيان أجري لهم حول عدد المرات التي يتناولون فيها المشروبات.

وفي خلال متوسط ​​متابعة لهم لمدة 6 سنوات، كانت هناك 1000 حالة وفاة لأسباب مختلفة، و168 حالة وفاة بسبب مرض الشريان التاجي.

وبعد أخذ عوامل مثل السمنة في الاعتبار، زاد خطر الوفاة لدى الأشخاص الذين لديهم أعلى كمية استهلاك بنسبة 11% بسبب كل 340 ملليلتر إضافية من المشروبات المحلاة بالسكر، وزيادة بنسبة 24% لكل 340 ملليلتر إضافية من عصير الفاكهة المستهلكة.

وقال الباحثون، من جامعتي إموري في أتلانتا وكورنيل في نيويورك: "هذه النتائج تشير إلى أن ارتفاع استهلاك المشروبات السكرية، بما في ذلك عصير الفاكهة، يرتبط بزيادة الوفيات".

ووصف أحد الخبراء الدراسة بأنها مهمة، إلا أنه قال إنه لا يوجد خطر من تناول كوب واحد من عصير الفاكهة سعة 150 ملليلتر يوميا.