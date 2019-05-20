"هواوي" تتحدث عن مصير هواتفها وأجهزتها الذكية بعد ضربة "غوغل" القاصمة

ونقلت وكالة "رويترز" عن شركة "هواوي" قولها إنها لن تتخلى عن مستخدمي هواتفها الذكية أو حاسباتها اللوحية أو باقي أجهزتها الذكية.

© Sputnik . Ilya Pitalev غوغل توجه ضربة قاصمة إلى "هواوي"... مشكلة كبرى تواجه هواتفها الحالية والمقبلة

وكانت شركة " غوغل " الأمريكية قد وجهت ضربة قاصمة إلى شركة "هواوي" الصينية، بعدما رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأمريكية.

وقررت غوغل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث باسم "غوغل" إن الشركة تلتزم بهذا القرار الصادر من وزارة التجارة الأمريكية، بضرورة وضع شركة "هواوي" ضمن الشركات التي لا تتمتع بتكنولوجيا أمريكية، ولكن ستراجع تداعياته.

وقالت الشركة الصينية: "سنواصل تقديم التحديثات والخدمات والدعم الأمني لهواتفنا الذكية وحاسباتنا اللوحية، بعد إعلان غوغل بسحب ترخيص أندرويد".

وتابعت هواوي: "قدمنا بالفعل مساهمات كبيرة في تطوير ونمو نظام تشغيل أندرويد في جميع أنحاء العالم".

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ومضت: "ستواصل هواوي توفير التحديثات الأمنية وخدمات ما بعد البيع لجميع منتجات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية والمقبلة، وسيسري هذا الأمر كذلك على كافة الأجهزة الموجودة في المخازن على مستوى العالم".

واختتمت هواوي: "سنواصل كذلك بناء نظام بيئي آمن ومستدام، من أجل توفير تجربة أفضل لجميع مستخدمينا في كل أنحاء العالم".

وكان المتحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية قد قال إن الوزارة قد تقلص قريبا القيود المفروضة على شركة هواوي تكنولوجيز الصينية بعد أن أدى فرض قيود عليها الأسبوع الماضي إلى أن يصبح من شبه المستحيل بالنسبة لهواوي شراء سلع مصنعة في الولايات المتحدة.

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وأضافت المتحدثة أن الوزارة قد تصدر قريبا ترخيصا عاما مؤقتا لإعطاء الشركات والناس الذين لديهم أجهزة من هواوي فرصة للحفاظ على مصداقية شبكات اتصالاتهم وأجهزتهم، بحسب "رويترز".

وكانت وزارة التجارة قد أضافت هواوي، يوم الخميس، إلى قائمة بأسماء شركات يحظر عليها القيام بصفقات مع الشركات الأمريكية دون ترخيص.

وتحدد القائمة أسماء شركات يعتقد أنها متورطة في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وقد يكون من بين المستفيدين المحتملين للترخيص المؤقت شركات خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة في المناطق التي بها عدد قليل من السكان مثل وايومنج وشرق أوريجون والتي قامت بشراء معدات للشبكات من هواوي في السنوات الأخيرة.