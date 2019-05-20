بعد صدمة "غوغل"... "هواوي" تتلقى ضربة أوروبية موجعة

وبحسب صحيفة "نيكي آسيان ريفيو"، علقت شركة "إنفنيون" الألمانية لصناعة الرقائق، الشحنات إلى عملاق الإلكترونيات "هواوي"، وذلك بعد ساعات من إعلان مماثل لعملاق محركات البحث الأمريكي "غوغل".
وتابعت أن "إنفنيون" ستعقد اجتماعات هذا الأسبوع لمناقشة الوضع وإجراء تقييم، مضيفة أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الشركة الألمانية ستستأنف العمل مع "هواوي" بعد استيضاح الجوانب القانونية.
وقالت الصحيفة إن مبيعات الشركة الألمانية السنوية لنظيرتها الصينية تصل إلى 100 مليون دولار أو أقل.
وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن شركة "إنفنيون" لم يكن لديها تعليق فوري على ما ورد في تقرير صحيفة "نيكي آسيا ريفيو".
ويأتي قرار شركة "إنفنيون" الألمانية، بعدما ساعات من توجيه شركة "غوغل" الأمريكية ضربة قاصمة إلى شركة "هواوي" الصينية، بعد أن رضخت الأولى لضغوط من الإدارة الأمريكية.
وقررت غوغل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف "هواوي" المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.
وقال المتحدث باسم "غوغل" إن الشركة تلتزم بهذا القرار الصادر من وزارة التجارة الأمريكية، بضرورة وضع شركة "هواوي" ضمن الشركات التي لا تتمتع بتكنولوجيا أمريكية، ولكن ستراجع تداعياته.
وتابعت هواوي: "قدمنا بالفعل مساهمات كبيرة في تطوير ونمو نظام تشغيل أندرويد في جميع أنحاء العالم".
ومضت: "ستواصل هواوي توفير التحديثات الأمنية وخدمات ما بعد البيع لجميع منتجات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية والمقبلة، وسيسري هذا الأمر كذلك على كافة الأجهزة الموجودة في المخازن على مستوى العالم".
واختتمت هواوي: "سنواصل كذلك بناء نظام بيئي آمن ومستدام، من أجل توفير تجربة أفضل لجميع مستخدمينا في كل أنحاء العالم".
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