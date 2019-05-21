العلماء الروس يطورون جهازا يقضي على الأرق

طور العلماء الروس من معهد الجهاز العصبي والفيزيولوجيا العصبية في الأكاديمية الروسية للعلوم، جهاز "EcoSleep" وهو عبارة عن صندوق صغير يولد نبضات كهرومغناطيسية منخفضة التردد من 1 إلى 40 هرتز.

ويمنع الجهاز اضطرابات النوم، فتردداته الكهرومغناطيسية المنخفضة تساعد الإنسان على النوم بشكل طبيعي.

كما يقول العالم بلوخين، الترددات (الصادرة من الجهاز) التي ترتفع وتنخفض أثناء النوم تتحكم بجميع مراحل النوم ويساعد الشخص أيضا على الاستيقاظ من دون أي صعوبات.

ويشار أن قطاع الفنادق أبدى اهتمامه بالابتكار الجديد، ومن المتوقع أن يكون الجهاز عالي الطلب لدى الأشخاص الذين يضطرون للقيام برحلات سفر متكررة مع تغيير المناطق الزمنية.

في سياق آخر، قامت مجموعة من علماء الأحياء الروس بتطوير جسيمات نانوية خاصة، استطاعت معالجة مشكلة ارتفاع الضغط، حيث أجريت التجربة على عدد من الجرذان التي عانت من مشكلة الضغط المرتفع.