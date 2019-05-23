كابوس "واتسآب" بعد أشهر... يمكنك إيقافه بتلك الطريقة فقط

كشفت شركة "فيسبوك" الأمريكية أن "الكابوس" الذي يخشاه مستخدمي موقع التراسل الفوري الأشهر "واتسآب"، بات على بعد أشهر فقط.

وقالت "فيسبوك" إنها ستبدأ في نشر الإعلانات عبر تطبيق "واتسآب" في مطلع عام 2020 للاستفادة تجاريا من المنصة، بحسب ما نشره موقع "تيك رادار" التقني المتخصص.

© REUTERS / Dado Ruvic مؤسس "تلغرام" يحذر مستخدمي "واتسآب" من خطر جديد

وستسمح تلك الإعلانات لعدد كبير من المشتركين عبر "واتسآب" للترويج للمنتجات والتسويق لشركاتهم، عبر تطبيق التراسل الذي وصل عدد مستخدميه لأكثر من مليار ونصف المليار شخص.

ويصف عدد كبير من مستخدمي "واتسآب" تلك الخاصية بأنها بمثابة "كابوس" مزعج يؤرق إمكانية تفصحهم للرسائل بسهولة ويسر.

وقالت "فيسبوك" إنه سيمكن عرض الإعلانات، بحيث يمكن أن تغطي الشاشة بأكملها أثناء تشغيل التطبيق، كما ستظهر تلك الرسائل الإعلانية كل فترة، لكنها لن تكون موجودة داخل "المحادثات الخاصة"، وسيتم عرضها في السجل أو أيقونتي القصص أو الحالات.

WhatsApp ads to appear in app from 2020 https://t.co/MrDvNzpd1Y pic.twitter.com/8i3Bicn9EZ — Techterrene (@techterrene) May 23, 2019

الحل الوحيد

وتحدث الموقع التقني عن الحل الوحيد لحجب تلك الإعلانات من الظهور على حسابك عبر "واتسآب".

وقالت "فيسبوك" إنه يمكن لمستخدمي "واتسآب" أن يتصفحوا التطبيق بصورة مجانية من دون ظهور أي إعلانات، ولكن ستكون بمقابل مادي زهيد.

وستكون الخدمة المجانية مقصورة للمستخدمين مقابل الحصول على بياناتهم وتطوير خوارزميات جديدة لتقديم إعلانات مناسبة لهم، ما يجعلهم مجبرين على التعرض لتلك الإعلانات.