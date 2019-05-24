"سبيس إكس" تطلق أول أقمار صناعية لخدمة ستارلينك للإنترنت

وانطلق الصاروخ من قاعدة كيب كنافيرال الجوية نحو الساعة 10: 30 مساء بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة)، بحسب رويترز.
كانت "سبيس إكس" قد أجلت إقلاع الصاروخ (فالكون 9) الذي كان مقررا ليل الأربعاء 16 مايو/نيسان (بتوقيت الولايات المتحدة) حاملا أول مجموعة من الأقمار الصناعية لتشغيل خدمة ستارلينك الجديدة للإنترنت.
Standing down today due to excess upper level winds. Teams are working toward tomorrow's backup launch window, which opens at 10:30 p.m. EDT— SpaceX (@SpaceX) May 16, 2019
وعزت الشركة القرار إلى الرياح الشديدة فوق موقع الإطلاق في فلوريدا.
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