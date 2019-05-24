"سبيس إكس" تطلق أول أقمار صناعية لخدمة ستارلينك للإنترنت

أطلقت شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك الصاروخ فالكون 9 من فلوريدا اليوم الجمعة في مهمة لحمل أول دفعة من ستين قمرا صناعيا صغيرا إلى مدار منخفض حول الأرض من أجل خدمة ستارلينك للإنترنت.

وانطلق الصاروخ من قاعدة كيب كنافيرال الجوية نحو الساعة 10: 30 مساء بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش اليوم الجمعة)، بحسب رويترز.

كانت "سبيس إكس" قد أجلت إقلاع الصاروخ (فالكون 9) الذي كان مقررا ليل الأربعاء 16 مايو/نيسان (بتوقيت الولايات المتحدة) حاملا أول مجموعة من الأقمار الصناعية لتشغيل خدمة ستارلينك الجديدة للإنترنت.

Standing down today due to excess upper level winds. Teams are working toward tomorrow's backup launch window, which opens at 10:30 p.m. EDT — SpaceX (@SpaceX) May 16, 2019

وعزت الشركة القرار إلى الرياح الشديدة فوق موقع الإطلاق في فلوريدا.