العلماء يحددون سببا رئيسيا وراء تطور مرض السرطان

توصلت مجموعة من العلماء الأمريكيين إلى سبب يعتبر الرئيسي في تطور مرض السرطان وانتقاله لحالات أكثر تقدما.

مجموعة العلماء من جامعة "تافتس" الأمريكية توصلت إلى أن السبب الرئيسي والأكثر شيوعا لتطور السرطان يعود إلى سوء التغذية، بحسب ما نشر على موقع "livescience".

© Fotolia / Karepa فواكه وخضروات تقي من السرطان

حيث قام العلماء بإجراء دراسة شملت تحليل بيانات لبحثين سابقين حول عادات الغذاء وتطور السرطان، لدى الأمريكيين بالاعتماد على جهاز كمبيوتر متطور.

ليقارنوها لاحقا بإحصائيات حول حالات من السرطان تم تشخيصها في الولايات المتحدة الأمريكية في 2015.

الدراسة شملت بيانات حوالي 80 ألف مصاب، منها 5 في المئة من الحالات تعود فيها أسباب تطور السرطان لسوء التغذية بينما 6 في المئة من الحالات يعود لتناول الكحول.

وأضاف العلماء بأن تناول كميات غير كافية وقليلة من الحبوب والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان، بالإضافة للاعتماد على اللحوم المصنعة، هي أحد الأسباب الرئيسية لتطور هذا المرض.