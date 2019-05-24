نتيجة "غير متوقعة" كشفتها درجة الحرارة... من أكثر إنتاجية الرجال أم النساء

كشفت دراسة حديثة الفرق بين كفاءة وإنتاجية الرجال عن النساء في بيئات العمل، في ظل تأثير درجات الحرارة.

وأعلنت الدراسة الألمانية، أن هنا فارق "غير متوقع" بين إنتاجية الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن أدمغة النساء تعمل بشكل أفضل في درجات حرارة أعلى، مقارنة بالرجال الذين يعملون بشكل أفضل عندما تكون درجة الحرارة منخفضة نسبيا، بحسب ما نشرته صحيفة "الغارديان".

واختبرت الدراسة قدرة 500 رجل وامرأة على أداء سلسلة من المهام في درجات حرارة مختلفة، وتبين أن النساء تقدم أداء أفضل في المهام الحسابية واللفظية في درجات الحرارة المرتفعة، في حين أن العكس صحيحا بالنسبة للرجال.

وقالت الدراسة "النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن أماكن العمل المختلطة بين الجنسين قد تكون قادرة على زيادة الإنتاجية من خلال ضبط درجة حرارة أجهزة التكييف".

وأشارت إلى أن النتائج "ربما تفسر اضطرار النساء إلى ارتداء ملابس إضافية، أو جلب بطانيات خفيفة إلى أماكن العمل للتدفئة في مكاتبهن، ويتصبب الرجال عرقا إذا كانوا يرتدون بزات برابطات عنق، الأمر الذي يدفعهم إلى المطالبة دائما بخفض درجة الحرارة عن طريق أجهزة التكييف".