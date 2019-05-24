تطوير كاميرا لرسم الخرائط بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد في الصين

وذكرت وكالة "شينخوا" للأنباء، أنه تم تطوير الكاميرا من قبل علماء من معهد تشانغتشون للبصريات والميكانيكا الدقيقة والفيزياء التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم.

ونقلت عن دينغ يا لين كبير العلماء في المشروع، قوله: "إن دقة الكاميرا التي طورها الفريق يمكن أن تصل إلى 0.08 متر عند التقاط صور من ارتفاع 2000 متر، وهو ما يقرب من ضعف ما هو عليه في المنتجات الأكثر تقدما من نفس النوع في الخارج".

وأضاف دينغ أن "الكاميرا لديها إمكانات كبيرة لتطبيق الخرائط الجغرافية والمسح العام للزراعة والغابات واستكشاف الموارد الطبيعية ورسم الخرائط للجزيرة".

وأشار إلى أن "تطبيق الكاميرا قد تم اختباره في عدد من مشاريع المسح ورسم الخرائط في ظل مجموعة متنوعة من الظروف الجغرافية، ويتم تقييم الصور للحصول على دقة عالية لرسم الخرائط. فيما يعمل الفريق على تسويق الكاميرا حاليا".

وتمكن الفريق العلمي من تحقيق عدد من الإنجازات العلمية في تطوير العدسات الضوئية، والتي تشمل تصميم ومعالجة أسطح شبه كروية كبيرة وتكنولوجيا ضبط العدسات المرنة عالية الدقة، وطور نظام برنامج للمعالجة التلقائية للبيانات التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا.