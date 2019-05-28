رقم قياسي واحتفال استثنائي لـ"قاتل" الهواتف الذكية

حققت شركة "شاومي" الصينية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، رقما قياسيا في مبيعات أيقونتها الجديدة "ريدمي نوت 7"، أو كما تطلق عليه "قاتل الهواتف الذكية".

وحققت "شاومي" رقما قياسيا، بعدما وصلت إلى 10 مليون هاتف من "ريدمي نوت 7"، بعد 129 يوما فقط على إطلاقه، وفقا لما نقله موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.

ونشر المؤسس المشارك لشركة "شاومي"، لي جون، تلك الأخبار، مشيرا إلى احتفاله مع المديرين التنفيذيين للشركة احتفالا استثنائيا.

Redmi Note 7 sells in 10 million units across the globe https://t.co/gmxHWkmn1A pic.twitter.com/KFpEmo8jyY — Mrchampions (@alexmotion87) May 28, 2019

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وقال لي جون: "مستمرون في الاحتفاظ بقيم شاومي من الجودة العالية والقيمة القوية، ونستعد للإصدار التالي، ريدمي K2O".

ومن المقرر أن تعلن "شاومي" رسميا عن هاتف "ريدمي K2O"، بصورة رسمية مساء اليوم الثلاثاء.