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12:21 28 مايو/ أيار 2019
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    قياس ضغط الدم

    المعدل الطبيعي حسب العمر...كل ما تريد معرفته عن ضغط الدم الطبيعي

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    علوم
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    يعتبر "ضغط الدم" عند الإنسان أحد الأمور المهمة التي يمكن أن ينتج عنها مشاكل صحية في العديد من أجهزة الجسم، الأمر الذي ينعكس على وظائفها.

    يعرف "ضغط الدم" "Blood Pressure" على أنه المؤشر الذي يقدم دليلا على القوة المبذولة من قبل القلب لضخ الدم في الأوعية الدموية.

    النوم النهاري
    © Sputnik . Vladimir Fedorenko
    في اليوم العالمي للقيلولة... تعالج القلب وتخفض ضغط الدم

    ليقدم في الوقت ذاته مؤشرا مهما عن مدى صحة الجسم وأعضائه والوظائف القائمة فيه.

    كيف تتم عملية قياس الضغط

    ويتم قياس ضغط الدم بقياس قراءتين: الأولى تعرف بضغط الدم الانقباضي "Systolic Blood Pressure" وتمثل قراءة (البسط).

    والثانية تعرف بقراءة ضغط الدم الانبساطي "Diastolic Blood Pressure" وتمثل (المقام) في قراءات ضغط الدم.

    فعلى سبيل المثال: إذا كانت قراءة ضغط الدم 120/90 ، فإن ضغط الدم الانقباضي يساوي 120، في حين يعادل ضغط الدم الانبساطي 90.

    ويتم قياس ضغط الدم باستخدام جهاز الضغط الدم أو ما يعرف بـ"Sphygmomanometer"، ويفضل طلب المساعدة عند قياس الضغط، ويفضل لامتناع عن تناول المشروبات المحتوية على الكافيين قبل 30 دقيقة من بدء القياس، و الجلوس خمس دقائق باسترخاء

    بحيث يكون الظهر مسندا ودون وضع رجل على أخرى، ثم مد الذراع ليكون الكوع باتجاه القلب، وعدم الحديث أثناء قياس الضغط.

    ما هي معدلات الضغط الطبيعي حسب العمر ومالذي يؤثر عليها

    اليوغا في نيويورك
    © AP Photo / Richard Drew
    اليوغا تداوي ضغط الدم المرتفع وهي بديل للعلاج المكلف

    تختلف معدلات ضغط الدم باختلاف الأعمار، فبين 18 والـ19 سنة، يكون المعدل الطبيعي 117/77، والحد الأدنى في هذا العمر 105/73 والحد الأقصى 120/81.

    الأعمار ما بين 20 إلى24 سنة، المعدل الطبيعي لمستوى ضغط الدم في هذا العمر 120/79، والحد الأدنى 108/75 والحد الأقصى 132/83.

    الأعمار ما بين 25 إلى 29 سنة، المعدل الطبيعي لضغط الدم في ذلك العمر 121/80، الحد الأدنى لضغط الدم في هذا العمر 109/76، وارتفاعه فوق 133/84 يستدعي الاستشارة الطبية.

    الأعمار ما بين 30 إلى 34 سنة، المعدل الطبيعي لقياس ضغط الدم 122/81، الحد الأدنى لضغط الدم في هذا العمر 110/77 والحد الأقصى 134/85

    الأعمار ما بين 35 إلى 39 سنة، المعدل الطبيعي لضغط الدم في ذلك العمر 123/82، الحد الأدنى لضغط الدم في هذا العمر 111/78|، وتجاوزه لـ135/86،يستدعي الاستشارة الطبية.

    الأعمار ما بين 40 إلى 44 سنة، المعدل الطبيعي لمستوى ضغط الدم في هذا العمر 125/83، الحد الأدنى في العمر بين 40 و44 سنة 112/79 والحد الأقصى 137/87.

    الأعمار ما بين 45 إلى 49 سنة، المعدل الطبيعي لقياس ضغط الدم 127/84، الحد الأدنى في هذا العمر 115/80 والحد الأقصى 139/88.

    الأعمار ما بين 50 إلى 54 سنة، المعدل الطبيعي لمستوى ضغط الدم 131/86، الحد الأدنى  118/82 والحد الأقصى 144/90.

    الأعمار ما بين 55 إلى 59 سنة، المعدل الطبيعي لمستوى ضغط الدم  131/86، الحد الأدنى 118/82 والحد الأقصى 144/90.

    أدوية
    © Sputnik . Denis Abramov
    وكالة الأدوية البريطانية تحذر من مواد مسرطنة في علاجات ضغط الدم

    الأعمار ما بين 60 إلى 64 سنة، المعدل الطبيعي لقياس ضغط الدم 134/87، الحد الأدنى 121/83 والحد الأقصى 147/91.

    أسباب ارتفاع ضغط الدم: وتصنف حسب نوعها الى:

    ارتفاع ضغط الدم الأساسي: ويشكل ارتفاع ضغط الدم الأساسي 95 في المئة من حالات ارتفاع ضغط الدم عند البالغين.

    ارتفاع ضغط الدم الثانوي: يحدث بشكل مفاجئ، وهناك الكثير من الظروف والأدوية التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم الثانوي، ومنها مشاكل الكلى والغدة الدرقية وإدمان الكحول وبعض الأدوية كأدوية منع الحمل.

    وما يزيد من احتمالية ارتفاع ضغط الدم التدخين والحمل ووجود شخص في العائلة يعاني من هذا المرض(الوراثة) بالإضافة للسمنة وقلة النشاط الحركي والأطعمة المالحة.

    نصائح للمحافظة على معدل ضغط طبيعي:

    دم
    © Fotolia / Angellodeco
    ابتكار لاصقة صغيرة للتعامل مع ضغط الدم

    — نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والابتعاد عن اللحوم الحمراء والأطعمة الجاهزة.

    — تقليل تناول الملح لأنه يؤدي إلى القضاء على توازن الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم، الأمر الذي يزيد من احتباس السوائل في الجسم.

    — التمارين الرياضية وممارستها لأنها تساعد الأوعية الدموية على التمدد وتقليل ضغط الدم.

    الإقلاع عن التدخين لأنه يزيد من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب يؤدي إلى تضييق وتصلب الشرايين.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أسباب ضغط الدم, السكري, أزمة قلبية, سكتة قلبية, ضغط الدم, أمراض, التدخين, القلب, أمريكا
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