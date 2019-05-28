تعرف على الصاروخ الفضائي الروسي الذي صمد أمام الصاعقة (فيديو+صور)

يوم أمس، تم إطلاق "سويوز-2.16" في الساعة 09:23 بتوقيت موسكو، وبعد ذلك نجح الصاروخ في إيصال المركبة الفضائية "غلوناس-إم" إلى المدار المطلوب.

وبعد الإطلاق مباشرة ضربت صاعقة الصاروخ ونشر فيديو على الإنترنت يظهر كيف أن الصاعقة لم تؤثر على الصاروخ ونشر رئيس شركة روسكوسموس، دميتري روغوزين فيديو على صفحته على التويتر، كتب عليه "البرق ليس عقبة بالنسبة لنا". فما هو هذا الصاروخ وما خصائصه؟ تتحدث وكالة "سبوتنيك" في هذه المقالة عن صاروخ "سويوز-2".

"سويوز-2" صاروخ ناقل يتكون من ثلاث مراحل سيحل محل الصواريخ الناقلة "سويوز-أو" و"سويوز-في غي" و"مولنيا-إم" في المستقبل القريب.

ويسمح الصاروخ الحامل "سويوز-2" ووحدة "فريغات" بنقل المركبات الفضائية إلى كل أنواع المدارات: المنخفضة والمتوسطة والعالية والإهليجية والمتزامنة مع الشمس والجغرافي الثابت.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ "Прогресс" (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 27, 2019

إنشاء الصاروخ:

طور الصاروخ الحامل "سويوز-2" على أساس الصواريخ الحاملة "سويوز" على ثلاث مرحل (1أ و1بي و1في)

وتم إنشاء الصاروخ الحامل "سويوز 2" من أجل توفير إطلاق المركبات الفضائية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية. وبعد الانتهار من اختبارات الطيران سيحل محل الصواريخ الروسية من الفئة الوسطى من سلسلة "سويوز".

تعد اختبارات وتطور صاروخ سويوز-2 خطوة مهمة نحو تحسين أسطول مركبات الإطلاق الروسية وتوفير وصول مضمون ومستقل تماما إلى الفضاء لتنفيذ المهام الدفاعية والعلمية والاجتماعية الاقتصادية.

ومن ميزات الصاروخ أنه تم استخدام مكونات محلية فقط في صناعته وصمم على أساس "إر-7". والمطور الرئيسي لصواريخ "سويوز" هو مركز البحث وإنتاج الصواريخ الفضائية الحكومي "بروغريس".

مراحل تطوير الصاروخ:

مرحلة التحديث 1أ: تستخدم رؤوس الفوهات المزودة بتكوين خليط محسن في محركات المرحلة الأولى والثانية. وتم تطوير نظام تحكم موحد جديد لجميع المراحل الثلاث يعتمد على آلة رقمية عالية الأداء. وتستخدم نظام جديد للقياس الراديوي الرقمي. تم تصميم وحدة المرحلة الثالثة بشكل موحد لكل من مراحل 1أ و1بي.

© REUTERS / Shamil Zhumatov "مركبة "سويوز

مرحلة التحديث 1بي: بالإضافة إلى مكونات المرحلة 1أ يستخدم محرك جديد على وحدة المرحلة الثالثة بخصائص طاقة محسنة. وهذا سمح بتحسين دقة إطلاق المركبة وثباتها وإمكانية التحكم فيها، وكذلك تستخدم وحدة واقية مع رأس مجسم يبلغ قطره 4.11 متر وطوله 11.43 متر.

مرحلة التحديث 1في: ثبت على المرحلة الأولى 4 أقواس تحت أذرع التحمل. في القسم الخلفي من وحدة المرحلة الأولى، تم تثبيت 4 أقواس أسفل أجهزة التوجيه، وأخذت المرحلة الثانية من وحدة المرحلة الثالثة في "سويوز-2" مرحلة 1بي مع تطويرها.

وما زالت هذه المرحلة تختبر ومن المقرر إنهاء الاختبارات في هذا العام. وأطلقت في عام 2013 و2015 و2018 في إطار الاختبارات.