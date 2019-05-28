تسجيل
13:55 28 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    موقع اطلاق كورو في غيانا الفرنسية. تم اطلاق أربعة أقمار صناعية على متن حامل الصواريخ الروسي سويوز-إس تي.

    تعرف على الصاروخ الفضائي الروسي الذي صمد أمام الصاعقة (فيديو+صور)

    © Sputnik . Sergey Mamontov
    علوم
    انسخ الرابط
    0 50

    يوم أمس، تم إطلاق "سويوز-2.16" في الساعة 09:23 بتوقيت موسكو، وبعد ذلك نجح الصاروخ في إيصال المركبة الفضائية "غلوناس-إم" إلى المدار المطلوب.

    وبعد الإطلاق مباشرة ضربت صاعقة الصاروخ ونشر فيديو على الإنترنت يظهر كيف أن الصاعقة لم تؤثر على الصاروخ ونشر رئيس شركة روسكوسموس، دميتري روغوزين فيديو على صفحته على التويتر، كتب عليه "البرق ليس عقبة بالنسبة لنا". فما هو هذا الصاروخ وما خصائصه؟ تتحدث وكالة "سبوتنيك" في هذه المقالة عن صاروخ "سويوز-2".

    "سويوز-2" صاروخ ناقل يتكون من ثلاث مراحل سيحل محل الصواريخ الناقلة "سويوز-أو" و"سويوز-في غي" و"مولنيا-إم" في المستقبل القريب.

    ويسمح الصاروخ الحامل "سويوز-2" ووحدة "فريغات" بنقل المركبات الفضائية إلى كل أنواع المدارات: المنخفضة والمتوسطة والعالية والإهليجية والمتزامنة مع الشمس والجغرافي الثابت.

    إنشاء الصاروخ:

    طور الصاروخ الحامل "سويوز-2" على أساس الصواريخ الحاملة "سويوز" على ثلاث مرحل (1أ و1بي و1في)

    وتم إنشاء الصاروخ الحامل "سويوز 2" من أجل توفير إطلاق المركبات الفضائية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية. وبعد الانتهار من اختبارات الطيران سيحل محل الصواريخ الروسية من الفئة الوسطى من سلسلة "سويوز".

    تعد اختبارات وتطور صاروخ سويوز-2 خطوة مهمة نحو تحسين أسطول مركبات الإطلاق الروسية وتوفير وصول مضمون ومستقل تماما إلى الفضاء لتنفيذ المهام الدفاعية والعلمية والاجتماعية الاقتصادية.

    ومن ميزات الصاروخ أنه تم استخدام مكونات محلية  فقط في صناعته وصمم على أساس "إر-7". والمطور الرئيسي لصواريخ "سويوز" هو مركز البحث وإنتاج الصواريخ الفضائية الحكومي "بروغريس".

    مراحل تطوير الصاروخ:

    مرحلة التحديث 1أ: تستخدم رؤوس الفوهات المزودة بتكوين خليط محسن في محركات المرحلة الأولى والثانية. وتم تطوير نظام تحكم موحد جديد لجميع المراحل الثلاث يعتمد على آلة رقمية عالية الأداء. وتستخدم نظام جديد للقياس الراديوي الرقمي. تم تصميم وحدة المرحلة الثالثة بشكل موحد لكل من مراحل 1أ و1بي.

    مركبة سويوز
    © REUTERS / Shamil Zhumatov
    "مركبة "سويوز

    مرحلة التحديث 1بي:  بالإضافة إلى مكونات المرحلة 1أ يستخدم محرك جديد على وحدة المرحلة الثالثة بخصائص طاقة محسنة. وهذا سمح بتحسين دقة إطلاق المركبة وثباتها وإمكانية التحكم فيها، وكذلك تستخدم وحدة واقية مع رأس مجسم يبلغ قطره 4.11 متر وطوله 11.43 متر.

    مرحلة التحديث 1في: ثبت على المرحلة الأولى 4 أقواس تحت أذرع التحمل. في القسم الخلفي من وحدة المرحلة الأولى، تم تثبيت 4 أقواس أسفل أجهزة التوجيه، وأخذت المرحلة الثانية من وحدة المرحلة الثالثة في "سويوز-2" مرحلة 1بي مع تطويرها.

    وما زالت هذه المرحلة تختبر ومن المقرر إنهاء الاختبارات في هذا العام. وأطلقت في عام 2013 و2015 و2018 في إطار الاختبارات.

    انظر أيضا:

    بالفيديو...البرق يضرب الصاروخ الحامل "سويوز"
    الإمارات العربية المتحدة تعتزم شراء مركبة سويوز الفضائية من روسيا
    روسيا تنوي إطلاق دفعة جديدة من صواريخ "سويوز" و"أنغارا" إلى الفضاء
    الكلمات الدلالية:
    سويوز, دميتري روغوزين, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء بلاك ستار وير (Black Star Wear) بالتعاون مع محل تجاري لسلسلسة ملابس أرميا روسيي (الجيش الروسي)
    "النجمة العسكرية السوداء"... عرض أزياء فريد في موسكو
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك