العلماء يثبتون "النظرية الرئيسية لستيفن هوكينغ"

لقد أثبت العلماء في الجامعة التقنية الإسرائيلية نظرية الفيزيائي البريطاني الشهير ستيفن هوكينغ بأن الثقوب السوداء يمكن أن تبعث إشعاعا.

moheet علماء يؤكدون نظرية أينشتاين حول تأثير الثقب الأسود في النجوم

في عام 1974، طرح ستيفن هوكينغ نظرية أن الثقوب السوداء تنبعث منها إشعاعات ضعيفة. نتيجة لذلك، تتقلص وتختفي.

كان العلماء قادرون على إثبات هذه النظرية بمساعدة ما يسمى "التناظرية الصوتية" للثقب الأسود. تم إنشاء هذه التناظرية من قبل الفيزيائي الإسرائيلي جيف شتاينهاور. وهو عبارة عن مكثفات بوز لذرات الروبيديوم الباردة، في إحدى مناطقها تتحرك فيها الذرات بسرعة تفوق سرعة الصوت.

بعد إجراء التجربة، خلص الفيزيائيون إلى أن "النظائر الصوتية" قريبة جدًا من النماذج النظرية، مما يعني وجود "إشعاع هوكينغ". ومع ذلك، لا يزال يتعين على العلماء معرفة بالضبط ما يجري داخل الثقب الأسود، وفقا لناتشر.