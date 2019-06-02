بعد طول انتظار... نوكيا تطرح واتسآب على هاتفها "الموزة"

وذكرت أن التطبيق أصبح متوافرا على هاتف "نوكيا 8110 4G" المعروف باسم "الهاتف الموزة"، بسبب لونه الأصفر والمنزلق، باعتبار أن تلك نقطة جذب لتحقيق المزيد من مبيعاته، بعد أن كان يُنظر إليه بأنه هاتف ثانوي، وفقا لموقع "تيكرادار".

وتم الإعلان عن عودة هاتف "نوكيا 8110 4G" للمرة الأولى في "مؤتمر الجوالات العالمي" (MWC) في العام الماضي، تلبية لرغبات العديد من كبار السن، ممن يشعرون بالحنين إلى طرازات الهواتف النقالة الكلاسيكية.

وكان "الهاتف الموزة" يعاني من عدم توافر تطبيقات شعبية، متوافرة على متاجر "غوغل بلاي" و"آب ستور"، ولكن من المتوقع أن ترتفع أسهمه بعد إضافة تطبيق "واتسآب".

ومن جانبه، صرح سانميت سينغ كوشار، المدير العام لشركة "HMD" العالمية، المطورة لأجهزة هواتف "نوكيا": "نحن ملتزمون نحو جعل التكنولوجيا متاحة للجميع، وذلك عبر تقديم حلول يومية تساعد الجميع وتدعمهم في حياتهم اليومية. وتماشيا مع رؤيتنا في تقديم أفضل التجارب إلى عملائنا، فإنّه سيكون بإمكان عشّاق هاتف "نوكيا 8110" استخدام تطبيق "واتساب" على الهواتف الكلاسيكية.

ويعمل هاتف "نوكيا 8110 4G" بنظام التشغيل "KaiOs"، الذي يدعم الهواتف النقالة الكلاسيكية المنخفضة التكلفة مع متجر تطبيقات، ويتميز الهاتف بتوفيره نقاء كريستالي لمحادثات "VoLTE"، كما أنه يأتي مدعوما بمتجر التطبيقات في نظام التشغيل KaiOs، الذي يقدم باقة من تطبيقات غوغل المحملة مسبقا، مثل "مساعد غوغل" و"خرائط غوغل" و"بحث غوغل"، بالإضافة إلى التطبيقات الشائعة مثل "فيسبوك" و"تويتر".

ويمكن تحميل تطبيق "واتسآب" على هاتف "نوكيا" من "متجر غوغل"، ولكنه لا يتوفر فيه خاصية إرسال الرسائل الصوتية أو المحادثات الصوتية.