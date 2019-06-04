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09:29 04 يونيو/ حزيران 2019
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    حاسب أبل الجديد ماك برو

    تعرف على قنابل "آبل" الست... نظام تشغيل للمرة الأولى في تاريخها (صور وفيديو)

    © REUTERS / MASON TRINCA
    علوم
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    فجرت شركة "آبل" الأمريكية، أكثر من مفاجأة وقنبلة مدوية في مؤتمرها السنوي للمطورين "WWDC 2019"، مساء أمس الاثنين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

    وجاءت أبرز مفاجأة وقنابل "آبل" في 6 منتجات ذكية جديدة أطلقتها الشركة الأمريكية، والتي جاءت على النحو التالي:

    1- نظام تشغيل "iOS 13":

    كشفت "آبل" النقاب عن نظام تشغيلها الجديد "آي أو إس 13"، والذي تضمن تحديثات ثورية عديدة، أبرزها سرعة استجابة بصمة الوجه المعروفة باسم "فيس آي دي"، حيث تم تسريعها بنحو 30% تقريبا.

    كما تم تعديل طريقة التعامل مع التطبيقات لتكن بحجم أصغر نحو 50%، وسرعة استجابة تحميلها بنحو 60% تقريبا.

    ودعمت "آبل" في نظام التشغيل الجديد نظام الوضع الليلي لكل التطبيقات مثل الرسائل والملاحظات والخرائط والأخبار والتقويم، وما إلى ذلك من تطبيقات، كما تم دعم لوحة مفاتيح هواتف "آيفون" بالكتابة عن طريقة "المسح"، بالإضافة إلى تغييرات كبيرة في متصفح "سفاري".

    كما طورت "آبل" بصورة كبيرة من المساعد الصوتي الذكي "سيري"، الذي بات قادرا على تحويل الكلمات إلى روابط تشعبية عديدة يمكن الولوج إليها.

    وطورت أيضا الشركة الأمريكية من فعاليات خصوصية المستخدم، حيث يمكنك أن تخصص تطبيقات بعينها لعدم الولوج إلى موقعك الجغرافي، إلا مرة واحدة فقط، مثلا عندما تفتحه فيها.

    ومن المقرر أن يصل نظام "آي أو إس 13" إلى المستخدمين في سبتمبر المقبل، للهواتف الجديدة بدءا من "آيفون 6 إس".

    ووتش أو إس الجديد من أبل
    © REUTERS / MASON TRINCA
    ووتش أو إس الجديد من أبل

    2- "ووتش أو إس":

    أعلنت "آبل" عن إطلاق نظام تشغيل جديد مخصص لساعاتها الذكية ولتطبيقات الآلة الحاسبة والكتب الصوتية والمذكرات الصوتية، أطلقت عليه اسم "ووتش أو إس".

    وحصل نظام التشغيل الجديد على متجر التطبيقات، ليتم تنزيل التطبيقات مباشرة على الساعة من خلال الضغط المزدوج.

    وتطرح الشركة هذا التحديث في نهاية سبتمبر المقبل، لمن لديهم إصدار "Series 1" فأحدث.

    3- "آيباد أو إس":

    طرحت شركة آبل نسخة خاصة جديدة لأول مرة في تاريخها من نظام تشغيل "آي أو إس" للحواسب اللوحية وأطلقت عليه اسم "iPad OS".

    تبدو الواجهة الرئيسية الجديدة، مخصصة بصورة أفضل لحاسبات "آيباد"، حيث تم إضافة المزيد من أيقونات التطبيقات بجانب بعضها البعض، وبالتمرير السريع على الأسفل يمكن الحصول على النافذة العائمة.

    وحصل تطبيق إدارة الملفات على العرض بالطريقة العمودية، وهناك إمكانية إجراء بعض التعديلات على الملفات وحتى دعم تصفح الملفات من "ذاكرة الفلاش"، ولاحقًا سيمكن ضغط وفك ضغط الملفات. وبالحديث عن الملفات فإن سحابة "آي كلاود" أصبحت تدعم مشاركة المجلدات.

    وحصل المتصفح على تحديثات جديدة، إذ يدعم مستندات جوجل وهناك مدير للملفات واختصارات لوحة المفاتيح، مثل الفرد والقرص بثلاثة أصابع للنسخ واللصق، وهناك خطوط يمكن تنزيلها من متجر التطبيقات.

    كما تم تحسين استجابة القلم، ليكون التأخير فقط 9 ميلي ثانية بدلاً من 20 ميلي ثانية.

    وتطرح الشركة النظام في نهاية سبتمبر المقبل لمن لديهم "iPad Air 2" فأحدث، ومن يمتلك "آيباد برو" والجيل الخامس من "آيباد" فأحدث.

    4- مساعد سيري:

    يمكن لمساعد سيري الآن قراءة كافة الرسائل الجديد، عبر سماعات "آير بودز" اللاسلكية، كما يمكنه الرد عليها صوتيا أيضا أو بكتابتها من دون الحاجة حتى لنطق "هاي سيري".

    كما أصبح "سيري" يدعم تشغيل محطات الراديو، بنحو 100 ألف محطة راديو.

    أما نظام "CarPlay" فقد أصبح متاحًا على 90% من السيارات المباعة في الولايات المتحدة، و75% من السيارات حول العالم التي تدعمه.

    وحصل النظام على لوحة جديدة تعرض المزيد من المعلومات عن الأماكن والخريطة والموسيقى وأشياء كثيرة أخرى.

    حاسب أبل الجديد ماك برو
    © REUTERS / MASON TRINCA
    حاسب أبل الجديد ماك برو

    5- حاسب "ماك برو":

    حصل حاسب "ماك برو" الجديد على إعادة تصميم كلية، للحصول على أعلى أداء، حيث تم دعمه بمعالج خارق من نوع "زيون" من إنتاج شركة "إنتل" الأمريكية.

    كما أصبح "ماك برو" يدعم ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 1.5 تيرابايت.

    وتم دعمه بشاشة جديدة من نوع "برو دسبلاي إكس دي آر" بقياس 32 بوصة، وبدقة تصل إلى 6016×3284 بيكسل، وبدرجة نقاء تصل إلى 6K، من نوع "ريتينا".

    ويمكن أن تشغل تلك الشاشة إلى 6 حواسيب معا، وحتى درجة دقة 120 مليون بيكسل.

    ولكن سيبدأ سعر حاسب "ماك برو" الجديد يبدأ من 5999 دولار أمريكي، خلال شهر سبتمبر المقبل.

    6- شاشة " برو دسبلاي إكس دي آر":

    أزاحت "آبل" في مؤتمرها السنوي الستار رسميا عن شاشاتها الجديدة Apple Pro Display XDR.

    شاشة Apple Pro Display XDR الجديدة من شركة آبل تمتاز بحجم 32 إنش وبدقة 6K.

    ووفقا لشركة آبل، فقد ذكرت أن شاشتها الجديدة Apple Pro Display XDR تستخدم نظامًا للإضاءة الخلفية المباشرة مع مجموعة كبيرة من مصابيح LED، التي تنتج 1000 شمعة أثناء السطوع الكامل و1600 شمعة في السطوع الأقصى، وبفضل النظام الحراري المتقدم المستخدم في هذه الشاشة والتصميم الشبكي في الشاشة نفسها، فبإمكان الشاشة استخدام 1000 شمعة من السطوع لفترة طويلة جدا، وهو أمر لم يكن ممكنا من قبل.

    ومن المتوقع أن يبلغ سعر شاشة "آبل" الجديدة نحو 4999 دولار أمريكي، كما أنه سيتم طرحها مع حامل "برو ستاند" بسعر منفصل يصل إلى 999 دولار أمريكي.

     

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