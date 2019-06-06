"ناسا" تكشف عن ظاهرة فلكية يمكنك متابعتها بالعين المجردة

وأعلنت وكالة "ناسا" أن كوكب المشتري سيواجه الأرض في العاشر من يونيو المقبل (أي يوم الاثنين المقبل)، حيث سيبلغ أقرب نقطة له من الأرض.
What's Up for June? 🔭 Jupiter is up all night, while Mercury and Mars decide to get close, and the Moon reveals its tilted orbit. Downloadable video and transcript available at https://t.co/tPYUwcimlm pic.twitter.com/lPw2pIEyZ0— NASA Solar System (@NASASolarSystem) June 3, 2019
وتحدث هذه الظاهرة مرة واحدة كل سنة، عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض.
وسيكون المشتري مضاء بالكامل بواسطة الشمس مما يجعله أكثر إشراقا ليلا في السماء، وذلك وفق وكالة "سي بي إس" نيوز.
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