"ناسا" تكشف عن ظاهرة فلكية يمكنك متابعتها بالعين المجردة

يمكن لكل محبي الظواهر الفلكية، في وقت لاحق من شهر يونيو/حزيران الجاري، متابعة ظاهرة فلكية مهمة بالعين المجردة، دون الحاجة إلى شراء المعدات الخاصة.

وأعلنت وكالة "ناسا" أن كوكب المشتري سيواجه الأرض في العاشر من يونيو المقبل (أي يوم الاثنين المقبل)، حيث سيبلغ أقرب نقطة له من الأرض.

What's Up for June? 🔭 Jupiter is up all night, while Mercury and Mars decide to get close, and the Moon reveals its tilted orbit. Downloadable video and transcript available at https://t.co/tPYUwcimlm pic.twitter.com/lPw2pIEyZ0 — NASA Solar System (@NASASolarSystem) June 3, 2019

وتحدث هذه الظاهرة مرة واحدة كل سنة، عندما يكون المشتري والشمس على خط واحد مع الأرض.

وسيكون المشتري مضاء بالكامل بواسطة الشمس مما يجعله أكثر إشراقا ليلا في السماء، وذلك وفق وكالة "سي بي إس" نيوز.