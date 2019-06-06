أوباما وزوجته يبرمان اتفاقا مع تطبيق لبث الموسيقى

أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل، اليوم الخميس، عن شراكة لعدة سنوات مع خدمة البث الموسيقي والصوتي "سبوتيفاي".

وأشار أوباما، وفقا لوكالة "رويترز"، إلى أن هذا الاتفاق يأتي، لإنتاج سلسلة حصرية من التدوينات الصوتية على الإنترنت "بودكاست".

وقالت سبوتيفاي وشركة هاير جراوند للإنتاج المملوكة لأوباما وزوجته في بيان مشترك، إنه بموجب الشراكة، سيقوم الزوجان "بإعداد وإنتاج وإتاحة صوتيهما"، لتدوينات صوتية مختارة ستوزع عالميا.

يأتي الإعلان بعد اتفاق لعدة سنوات بين هاير جراوند ونتفليكس تم الإعلان عنه في عام 2018، سينتج الرئيس الأمريكي السابق والسيدة الأولى السابقة بموجبه أفلاما ومواد وثائقية وسلاسل أخرى.

وأفاد البيان بأن سبوتيفاي، التي تعد أكبر خدمة للبث الموسيقي في العالم ولها مستخدمون يزيد عددهم على 217 مليونا شهريا، ستوزع التدوينات الصوتية على جمهور في شتى أنحاء العالم.

وقال أوباما في بيان إنه يعتقد أن التدوينات الصوتية "تقدم فرصة استثنائية للتشجيع على الحوار البناء ورسم الابتسامة على الوجوه ودفع الناس للتفكير ويحدوني أمل في أن تقربنا من بعضنا أكثر".

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن القضايا التي ستتناولها التدوينات الصوتية ولا موعد إتاحتها للمستمعين.