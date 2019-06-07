حوت سفاح يرعب أكثر أسماك القرش افتراسا

تعتبر سمكة القرش البيضاء العملاقة من أكبر الأسماك المفترسة على كوكب الأرض فهي لا تتوقف عن السباحة ولديها قدرة على شم الدم عن بعد كما لا تخشى أي كائن آخر، لكن لدى هذه السمكة المفترسة نقطة ضعف وهو حوت الأوركا أو الحوت السفاح.

وترعب الحيتان القاتلة أسماك القرش البيضاء، فهذه الحيتان تصطادها وتتخلص منها من أجل كبدها.

وأشار بحث نشر في مجلة "نيتشر ساينتفيك ريبورتس"، أن أسماك القرش البيضاء الكبيرة تهاب حوت السفاح لدرجة أنهم يغادرون المنطقة بالكامل فور اقتراب أحد هذه الحيتان.

واستمرت الدراسة لمدة عشرة أعوام تقريبا، حيث راقب العلماء تحركات 17 سمكة قرش عملاقة، وكانت الأسماك تتحرك وتصطاد بسهولة، لكن حينما يدخل المنطقة الحوت السفاح تغادر القرش خشية على حياتها وحتى بعضها لا يعود إلى المنطقة لفصل كامل.

وأوضح أحد الباحثين، يورجنسن: "تغادر أسماك القرش منطقة صيدها المفضل على الفور ولا تعود لمدة تصل إلى عام حتى إن كانت حيتان الأوركا تمر بالمنطقة فقط ولا تنوي البقاء".

وهناك سبب وجيه لخوف القرش، فإن الحوت السفاح يحب تناول كبد القرش فيشوهه تماما في سبيل الحصول على العضو اللذيذ، وظهرت أسماك القرش البيضاء العملاقة، منذ بضع سنوات، على شواطئ جنوب أفريقيا، وكان أجسامها كاملة ما عدو عضو واحد وهو الكبد.