تقارير تكشف فضيحة كبرى: 1.5 مليار مستخدم لبريد "غوغل" تعرضت بياناتهم للسرقة

ونشرت مجلة "فوربس" الأمريكية تقريرا، أوضحت فيه أن 1.5 مليار مستخدم لبريد "جيميل" تعرضوا لهجوم بسرقة بيانات اعتمادهم.
وأوضحت المجلة الأمريكية أن باحثي الأمن هذا الأسبوع اكتشفوا أن هاكرز استغلوا ثغرة ما بين نحو 1.5 مليار مستخدم لبريد "جيميل"، والذين يحملون في نفس الوقت تطبيق "تقويم غوغل".
Today in the news: New Security Warning Issued For Google's 1.5 Billion Gmail And Calendar Users https://t.co/gz282bGmIa via @AJBCSurveys #trending #breakingnews pic.twitter.com/7X3M8xUavV— SJ Lefevre (@AJBCSurveys) June 11, 2019
وأشارت إلى أن باحثي الأمن العاملين في شركة "كاسبرسكي" للأمن السيبراني، أن تلك التهديدات استغلت ثغرات ضيقة بين خدمات غوغل المختلفة، والتي تستهدف إجراء عمليات استغلال ضارة، وعمليات "احتيال متطورة".
وأشارت إلى أن تلك الثغرة تعتمد على إرسال دعوة تقويم إلى أحد المستخدمين، ويظهر إشعار منبثق على هواتفهم الذكية، ثم يقوم الهاكرز بتوجيه دعواتهم لتشمل رابطا ضارا ، مما يعزز الثقة التي يجلبها إلمام المستخدم بإشعارات التقويم، والتي يمكنها سرقة بيانات الاعتماد الخاصة بأي مستخدم من الحسابات المصرفية أو بطاقات الائتمان، وكافة البيانات البنكية الخاصة بالمستخدم.
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