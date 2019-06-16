تويتر تستعيد نسخة سحبتها العام الماضي

قررت شبكة التدوين المصغر "تويتر" إعادة نسخة سبق وسحبتها من الأسواق العالمية العام الماضي.

وأشار موقع "ذا فيرج" التقني إلى أن المتخصص أن تويتر قررت إعادة نسبة سطح المكتب لأجهزة "ماك" التي سبق وسحبتها من الأسواق العالمية.

وستتضمن نسخة "ماك أو إس" الجديدة نسخة مجهزة مسبقا من تطبيق "تويتر"، والتي تحتوي على مجموعة من الميزات الجديدة الفريدة.

Twitter is bringing back its Mac desktop app https://t.co/wkEnTLruuj pic.twitter.com/90c1PUlhXQ — The Verge (@verge) June 15, 2019

وأبرز تلك الميزات، التي دعمت "تويتر" بها التطبيق الجديد، هو خاصية "الوضع المظلم"، واختصارات لوحة المفاتيح، وخاصية النوافذ المتعددة، بالإضافة إلى خاصية "الإشعارات".

وكانت "تويتر" قد ألغت العام الماضي تطبيقها على أجهزة "ماك"، بسبب تركيزها على التطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية، لكنها يبدو أنها تراجعت عن القرار بضغط من "أبل" التي تريد أن تدعم كافة نسخها بكافة التطبيقات الحديثة.