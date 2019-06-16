تسجيل
13:09 16 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    منطقة انفجار نيزك تونغوسك بعد مئة عام من الحادث

    أمطار من النيازك دمرت غابة بحجم موسكو تهدد الأرض من جديد (فيديو وصور)

    © Sputnik . Vitlay Bezrukikh
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    لا يزال سقوط نيزك على غابة تونغوسك في سيبيريا الروسية عام 1908 تثير قلق العلماء، فهو أكبر سقوط لجسم فضائي على الأرض، والمساحة التي تأثرت بالسقوط تساوي مساحة موسكو تقريبا، وهناك أدلة على اقتراب تيار من النيازك مرة أخرى يمكنه تدمير قارات بأكملها على كوكبنا.

    وبعد الانفجار تمت مراقبة سماء شديدة التلألؤ والغيوم المضيئة الفضية على مساحة واسعة، وبدأ العلماء بدراسة الظاهرة، التي دمرت نحو 80 مليون شجرة الغابة، عام 1927 إلى 1939، والهدف الأساسي من البحث كان إيجاد بقايا النيزك بالإضافة إلى استجواب الشهود، بحسب "غازيتا.رو".

    منطقة سقوط نيزك تونغوسك في إقليم كراسنويارسك، سيبيريا بعد وصول العلماء عام 1927 إلى مكان الحادث
    © Sputnik . RIA Novosti
    منطقة سقوط نيزك تونغوسك في إقليم كراسنويارسك، سيبيريا بعد وصول العلماء عام 1927 إلى مكان الحادث

    وقال أحد الشهود سيميون سيميونوف، "فجأة رأيت أن السماء انقسمت إلى قسمين من جهة الشمال وظهرت النيران على ارتفاع عال فوق الغابة، التي اجتاحت الجزء الشمالي بأكمله من السماء".

    خريطة مكان سقوط نيزك تونغوسك
    © Sputnik . Nikolai Pashin
    خريطة مكان سقوط نيزك تونغوسك

    وأضاف "شعرت بالحر الشديد وتهيأ لي أن قميصي يحترق… ثم سمعت انفجار قوي تلاه صوت ضربات قوية على الأرض وكأن الحجارة كانت تتساقط من السماء… بعدها مرت رياح حارة التي أبقت آثار على شكل طرقات على الأرض، وتحطم زجاج النوافذ".

    منطقة انفجار نيزك تونغوسك
    © Sputnik . I. Zokhrin
    منطقة انفجار نيزك تونغوسك

    ويعتقد العلماء أن وقوع النيازك قد يحدث كل 100 عام  لكن دراسة جديدة من جامعة ويسترن أونتاريو تدعي عكس ذلك، بحسب "سي بي إس نيوز".

    وتمر الأرض بشكل روتيني عبر تيار نيزكي "توريد"، ويمكن للأجسام الفضائية القريبة من الأرض، مثل المذنبات والشهب والكويكبات، أن تدمر قارة على كوكبنا إذا اصطدمت بالأرض.

    سيقترب تيار النيازك من الأرض هذا الصيف، أكثر من اقترابه عام 1975 من كوكبنا وسيسمح هذا بمراقبة هذه الظاهرة الكونية التي ستستمر حتى أوائل الثلاثينات من القرن الحالي.

    قطع من الالماس ذات الأصل النيزكي في منطقة سقوط النيزك في سيبيريا
    © Sputnik . Vasili Litosh
    قطع من الالماس ذات الأصل النيزكي في منطقة سقوط النيزك في سيبيريا

    وسيتمكن العلماء من دراسة مجرى تيار النيازك "توريد" عن قرب وقياس خطره المحتمل على الأرض، وقال العالم ديفيد كلارك، توجد أدلة قوية على الأرصاد الجوية أن تيار "توريد" يشكل خطرا وجوديا، وهذا الصيف سيقدم فرصة نادرة لمراقبة وتحديد هذه الأجسام الفضائية.

    ومن غير المتوقع حاليا أن يسبب تيار النيازك أي خطر بعد  لكن من المؤكد أن الخبراء سيراقبونه باستخدام التلسكوب الكندي-الفرنسي-هاواي في جامعة هاواي في أغسطس/آب القادم.

    انظر أيضا:

    بالفيديو... لحظة سقوط نيزك أستراليا
    "نيزك ضخم" يحلق في مدينة روسية (فيديو)
    نيزك يكشف عن "حياة نشطة" في المريخ (صور)
    بالفيديو..سقوط نيزك في كراسنويارسك الروسية
    الكلمات الدلالية:
    شهود, موسكو, غابة, نيازك, انفجار, وكالة سبوتنيك, سيبيريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    شخصان يافعان يرقصان على أنغام حفل موسيقي في ساحة ناخيموف في سيفاستوبول، القرم، روسيا
    القط لاري يسرق عدسة الصحفيين ومن لبنان عودة اللاجئين السوريين... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    من استهدف ناقلات نفط في الخليج؟
    من استهدف ناقلات نفط في الخليج
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك