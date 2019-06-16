تسجيل
16:12 16 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    قهوة

    تعرف على فوائد وأضرار شرب القهوة بشكل يومي

    CC0 / Pixabay
    علوم
    انسخ الرابط
    0 30

    تعتبر القهوة المشروب المفضل لأكثر من نصف سكان الكرة الأرضية، في الوقت الذي يختلف تناولها في أوقات اليوم بالإضافة للكميات التي يشربها الأشخاص.

    نشر موقع "powerofpositivity" دراسة قام بها فريق من العلماء حول مدى تأثير القهوة على أجسامنا في حال تناول كوب منها بشكل يومي.

    رجل يشرب القهوة
    CC0 / Pixabay
    دراسة تزف خبرا سارا لمحبي القهوة

    فبحسب العلماء فإن هناك جملة من الفوائد التي يمنحها تناول القهوة بشكل يومي ومنها:

    القهوة قد تقلِل من فرص الإصابة بالسرطان وأمراض أخرى

    فكوب واحد من القهوة يقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري من الفئة الثانية، بحسب دراسة لباحثين من جامعهة هارفارد، درسوا فيها عينات من دم أشخاص تناولوا كوبا واحدا من القهوة يوميا على مدار 4 سنوات.

    فكانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 11 في المئة مقارنة بأولئك الذين شربوا نفس الكمية المعتادة.

    كما وجدت بعض الدراسات أن شرب 3-5 أكواب من القهوة يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض "الزهايمر" والخرف، بنسبة تصل إلى 65 في المئة لدى الرجال والنساء في منتصف العمر، كما ويعزز قوة الذاكرة.

    وأن تناول كوب واحد فقط من القهوة في اليوم الواحد قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 20في المئة، وكوبان بنسبة 35في المئة، وأربعة أكواب أو أكثر بنسبة 50 في المئة.

    الكشف عن خطر غير متوقع من تناول القهوة
    CC0 / pixabay
    علماء: القهوة تعالج مرضا قاتلا

    قد تصبح رياضيا أفضل بسبب القهوة

    يساهم الكافيين الطبيعي في القهوة بتحسين الأداء البدني، وخاصة في التمارين الرياضية أو ممارسة التحمل.

    كمية الكافيين الموصى بها لتحسين الأداء هي 2-6 ملليغرام من الكافيين لكل كيلوغرام من وزن الجسم. ويمكنك الحصول على تلك الكمية عند شرب حوالي 1 إلى 4 كوب من القهوة العادية لشخص يزن حوالي 70 كيلوغراما.

    يزيد الكافيين من الأداء خلال التدريبات الطويلة والقصيرة الأجل، فيتفاعل الكافيين مع المستقبلات في الدماغ لإيقاف الجزء الذي يتعرف على "الأدينوزين"، المادة الكيميائية التي تسبب الإحساس بالتعب. وهذا يعني أن هناك انخفاضاً في مشاعر التعب وكذلك الألم.

    تحسين المزاج العام

    الصيف في موسكو
    © Sputnik . Grigoriy Sisoev
    كوب القهوة القاتل... ما لا يجب فعله في الطقس الحار

    وجدت دراسة أجرتها كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد عام 2013، أن أولئك الذين يشربون كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة التي تحتوي على الكافيين يوميا، يقللون من خطر الانتحار بنسبة 45 في المئة، مقارنة بأولئك الذين يشربون القهوة دون الكافيين، أو لا يشربون القهوة على الإطلاق.

    جميع العناصر الغذائية والراحة التي تحصل عليها من شرب بضعة أكواب من القهوة يوميا ستساعدك على الشعور بالسعادة بشكل عام.

    الى أن القهوة لاتقف عند الفوائد الى هناك أضرار اذا تم إستهلاكها بشكل فائض، ومن سلبياتها:

    إرتفاع مستويات الكولسترول في الدم

    تحتوي القهوة ضمن مكوناتها الكيميائية على مادة الكافيستول، وهي التي تسبب ارتفاع مستويات البروتين الدهني المنخفض الكثافة (LDL) المعروف بالكولسترول السيئ.

    زيادة ضغط الدم

    يمكن أن تسبب القهوة زيادة في ضغط الدم، ولكن عادةً ما تكون هذه الزيادة قصيرة ومؤقتة ولن تسفر عن أي آثار سلبية على المدى الطويل.

    انظر أيضا:

    طفل سعودي يدعو ركاب طائرة لشرب القهوة... شاهد رد فعل قائدها (فيديو)
    طائرة ركاب تهبط اضطراريا بسبب ماكينة صنع القهوة
    دراسة تكشف: المرضى النفسيون والساديون يعشقون القهوة السادة
    العلماء يحذرون من شرب القهوة والشاي على متن الطائرة
    الكلمات الدلالية:
    فوائد القهوة, المرض, أمراض, القهوة, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    شخصان يافعان يرقصان على أنغام حفل موسيقي في ساحة ناخيموف في سيفاستوبول، القرم، روسيا
    القط لاري يسرق عدسة الصحفيين ومن لبنان عودة اللاجئين السوريين... إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    من استهدف ناقلات نفط في الخليج؟
    من استهدف ناقلات نفط في الخليج
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    الإنفاق العسكري العالمي في 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك