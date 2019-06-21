أول هاتف في العالم مزود ببطارية خارقة لا تحتاج لشحن لأكثر من أسبوع

كشفت شركة "إنرجايزر" الأمريكية المتخصصة في تصنيع البطاريات، عن إنتاجها إصدار جديد من هاتفها الذكي المزود ببطارية خارقة الأقوى في العالم.

أشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن هاتف "إنرجايزر" الجديد "إي 12" يتمتع ببطارية هي الأقوى في العالم بقدرة 18 ألف ميللي أمبير في الساعة، التي يمكنها العمل لأكثر من أسبوع مع طاقة الاستخدام القصوى.

ويتميز الهاتف الجديد بأنه يتمتع بمواصفات متوسطة بالنسبة لسعره الذي لا يتجاوز الـ12 يورو فقط.

Energizer E12, 12€ fiyat etiketi ile satışa sunuldu

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وزودت "إنرجايزر" هاتفها ثنائي شريحة الاتصالات، بإمكانية دعمه ببطاقة ذاكرة خارجية تصل إلى 16 غيغابايت، والتي يمكنها تشغيل أغاني بصيغة "إم بي ثري".

كما أنه يتميز بوزنه الخفيف جدا، الذي لا يتجاوز الـ91 غراما فقط، وعرضه الذي لا يتجاوز 50 ميلليمتر.

وتم تزويد الهاتف بكاميرتين واحدة أمامية والأخرى خلفية بدقة تصوير VGA، ومصباح من نوع LED في أعلى الهاتف.