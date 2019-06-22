سماعات ذكية من "أمازون" تنقذ من السكة القلبية

أعلنت جامعة واشنطن أن 50% من الأشخاص الذين يصابون بالسكتات القلبية يعانون من ضيق بالتنفس يطلق عليه اسم "Agonal breathing"، حيث يصدر المرضى صوتا مميزا أثناء تنفسهم، وركزت الدراسة عليه من أجل استخدام التكنولوجيا في التشخيص الحالة دون إجراء أي لمس والاتصال بالنجدة لإنقاذهم.

وطورت شركة "أمازن" سماعة ذكية أطلقت عليها اسم "إيكو" تستخدم تقنية التعليم الذاتي، لتحديد هذا النوع من التنفس، وفق موقع "القبس".

وتقوم السماعة بتسجيل أنفاس المرضى، وعندما تسجل التنفس الذي يمكن أن يؤدي إلى سكتة قلبية، تقوم بإخبار والاستنجاد بمكن يحيط المريض، وفي حال عدم الرد، تقوم بشكل آلي بالاتصال بالنجدة.

وتمكن الباحثون من التقاط نفس "Agonal" بنجاح بلغت نسبته 97 في المئة من مسافة ستة أمتار.

وتقترح الدراسة ضم هذه التكنولوجيا إلى السماعات الذكية بشكل تطبيق أو مهارة إضافية ضمن برمجتها.

وقد تظهر هذه التقنية قريبا في الأسواق، إلا أن الدراسة مازالت تحتاج إلى الحصول على المزيد من مقاطع الصوت لأنفاس من أصيبوا بسكتات قلبية لتكبير قاعدة البيانات ولضم شريحة أكبر من الناس.