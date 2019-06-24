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08:33 24 يونيو/ حزيران 2019
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    الجيش الأمريكي

    خوارزمية الجيش الأمريكي لحماية جنوده قد تنقذ حياتك

    © AP Photo / Oksana Dzadan
    علوم
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    كشفت تقارير صحفية أن الخوارزمية التي يطبقها الجيش الأمريكي حاليا لحماية جنوده، يمكن أن تساهم في إنقاذ حياة أي شخص آخر.

    ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية تقريرا، حول بدء الجيش الأمريكي تطبيق خوارزمية جديدة لإبقاء الجنود في حالة من التأهب واليقظة، من دون استهلاك الكثير من الكافيين، والتي تخبر الشخص بأفضل وقت مثالي لشرب القهوة.

    وتهدف تلك الخوارزمية إلى تحديد الوقت الأكثر أمانا وفعالية، من أجل استهلاك الكافيين، ما ساهم في زيادة حالة تأهب الجنود بنحو 40% من دون الحاجة لاستهلاك المزيد من الكافيين.

    ويمكن لتلك الخوارزمية، وفقا للصحيفة، أن تبقي الجنود في حالة من التأهب، حتى في حالة حرمانهم من النوم.

    وأطلق الباحثون على تلك الخوارزمية اسم " 2B-Alert Web 2.0"، التي يمكنها تحديد الوقت المناسب للاستهلاك الأكثر أمانا والأكثر فعالية لاستخدام الكافيين.

    وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، جاك ريفمان: "يمكن أن يصبح الشخص في حالة التأهب القصوى، إذا ما تناول القهوة من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، وبعد تلك التوقيتات يكون الجسم في حاجة أقل لتناول الكافيين".

    وأشار ريفمان إلى أن تلك الخوارزمية، التي تعمل وفق ضبط جدول النوم والاستيقاظ لكل شخص، لضبط فترات ذروة التأهب المطلوبة، وتحديد الحد الأقصى المسموح به لكل شخص.

    وقال الباحث إن تلك الخوارزمية متاحة بصورة مجانية عبر الإنترنت، ويمكن أن تفيد بصورة كبيرة أي شخص، وتساهم في إنقاذ حياة العديدين الذين يصابوا بالأزمات القلبية، بسبب عدم ضبط ساعات نومهم أو استهلاكهم للكافيين.

    وأوضح الباحث أنه في حالة تطبيق تلك الخوارزمية بصورة غير عسكرية، فإنها تحقق نسب نجاح تصل إلى 65%، وهو ما سيحقق تحسينات كبرى في حياة مطبقيها.

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