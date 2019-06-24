"آبل" تستدعي عددا من أجهزتها قد تسبب الحرائق

اعترفت شركة "آبل" الأمريكية بمشكلات تخص عددا من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقعها، أن أجهزة الكمبيوتر "ماكبوك برو" من حجم 15 بوصة، تحتوي مشكلات في بطارياتها، قد تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الحاسب، بشكل قد يمثل خطورة.

وطالبت الشركة الأمريكية بعض عملائها التوقف بشكل عاجل عن استخدام تلك الأجهزة وإعادتها إلى فروع الشركة بسبب مخاوف من تسببها في الحرائق.

وعرضت الشركة على زبائنها استبدال البطارية بالمجان من أجل تلافي هذه المشكلة.

وقالت الشركة:

.سلامة العملاء دائما على رأس أولويات آبل، ونحن نعرض استبدال البطاريات المعيبة مجانا

يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، استدعت آبل بعض شواحن "آيفون"، بعد اكتشاف إمكانية انكسارها وهي موصلة بالتيار، ما قد يتسبب في صدمات كهربائية للمستخدمين.